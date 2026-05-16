Finanzas
Los cuatro subsidios de vivienda que entrega la Alcaldía de Bogotá: dan hasta $50 millones a los beneficiarios
La Alcaldía de Bogotá habilitó nuevos cupos y convocatorias para familias que buscan apoyo económico para comprar, ahorrar, arrendar o mejorar su vivienda.
Siga las noticias de SEMANA en Google Discover y manténgase informado
16 de mayo de 2026 a las 7:00 a. m.
Estos son los programas de vivienda que tendrá Bogotá durante 2026. Foto: Diana Rey
Lea sin límites.Suscríbase desde
$199.000*Aplican términos y condiciones
Renovación anual automáticaCancela en cualquier momento