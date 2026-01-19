Empresas

Ecopetrol, bajo la lupa de la Contraloría: hallazgos fiscales por $ 86.054 millones, tras anomalías en dos contratos

El órgano de control identificó riesgos en contratos del Ecoparque Solar Providencia.

Esteban Felipe Feria Quintero

19 de enero de 2026, 12:46 p. m.
Fueron dos contratos de Ecopetrol en los que se determinaron hallazgos fiscales
Fueron dos contratos de Ecopetrol en los que se determinaron hallazgos fiscales Foto: guillermo torres-semana

Este lunes, 19 de enero, la Contraloría General de la República anunció hallazgos fiscales contra Ecopetrol, una de las empresas más importantes del país. De acuerdo con el comunicado, se identificaron hallazgos por más de $ 86.054 millones en dos contratos de Ecopetrol.

El primer contrato descrito tuvo hallazgos por $ 49.592 millones, en el convenio para la operación del Ecoparque Solar Providencia. El segundo contrato fue por hallazgos de $ 36.462 millones ante la falta en la imposición de multas en contrato con la empresa Morelco S.A.S.

ECOPETROL
Esta es la situación que deberá sortear la petrolera. Foto: Semana / Getty Images

La Contraloría indicó que el convenio interadministrativo 453 de 2022, suscrito entre el Ministerio de Minas y Energía y Ecopetrol, tenía como objetivo fortalecer la infraestructura energética de la isla de Providencia, como respuesta prioritaria a la emergencia ocasionada por el huracán Iota en noviembre de 2020 y como parte de la estrategia nacional de transición energética.

Pese a ello, en la auditoría que hizo el órgano de control, se confirmó el daño fiscal ante la inoperancia integral del Ecoparque, la exposición de los activos a deterioro ambiental, la pérdida progresiva de vida útil y la posibilidad de incurrir en sobrecostos para su integración futura.

Elegido nuevo miembro de la junta directiva de Ecopetrol: es representante de los trabajadores y presidente de la USO

Adicional a ello, se evidenció el incumplimiento en la entrega del sistema BESS, el cual funciona para el almacenamiento de energía en baterías, cuya adquisición dependía de una donación internacional que fue gestionada por el ministerio, sin garantías contractuales y a la decisión de Ecopetrol de continuar la ejecución del proyecto sin asegurar la disponibilidad de ese componente.

La Contraloría General ya habría requerido al Ministerio de Hacienda para que haga las explicaciones del caso, en relación con lo sucedido con el decreto presupuestal.
La Contraloría General determinó hallazgos fiscales contra Ecopetrol. Foto: alexandra ruiz poveda-semana

“Se estableció que existió una gestión fiscal irregular por parte del ministerio y de Ecopetrol, además de falta de planeación, gestión y supervisión”, indicó la Contraloría, que determinó además que la operación parcial del proyecto incumple el objeto contractual, el cual exige la puesta en operación integral de la planta fotovoltaica.

Es decir, para la Contraloría General, los recursos invertidos no cumplen con el fin para el cual fueron destinados, pues no se encuentran prestando servicio, ni han representado beneficio alguno para la comunidad raizal.

Supersociedades someterá al Deportivo Pereira a control tras dura crisis financiera: esto es lo que viene para el equipo

“Existe un riesgo de la obsolescencia de estos bienes ante la falta de uso y condiciones climáticas a las cuales se encuentran expuestos. Los componentes del parque solar no se encuentran cumpliendo con el fin para el cual fueron destinados, propensos a deterioro y disminución de su vida útil”, precisó el órgano de control.

Ecopetrol habría sido negligente para aplicar medidas en el contrato

La Contraloría evidenció en la auditoría que Ecopetrol no aplicó de manera oportuna las medidas previstas en el contrato ante los incumplimientos del contratista, especialmente en lo dispuesto en la cláusula que hace referencia a multas y la terminación anticipada.

Ecopetrol acciones
Esto fue lo que dijo el ente sobre la petrolera. Foto: SEMANA

“Estas cláusulas le otorgaban a Ecopetrol la posibilidad de deducir las multas correspondientes en la factura del mes siguiente a la comunicación del incumplimiento, hacer efectiva la garantía de cumplimiento o, de ser necesario, dar por terminado anticipadamente el contrato cuando persistieran los incumplimientos“, precisó.

Además de ello, el órgano de control identificó que Ecopetrol evidenció y documentó varias comunicaciones en donde se advertía al contratista sobre los reiterados atrasos entre 2023 y 2024. Pese a estos incumplimientos, Ecopetrol permitió que el contrato continuara sin aplicar oportunamente las medidas correctivas.

