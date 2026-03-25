En medio de la avalancha de acusaciones contra el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, a quien la junta de la petrolera mantiene aferrado al cargo, hay un capítulo que tiene que ver con la compra de un apartamento.

Ricardo Roa apareció junto a la hija de Piedad Córdoba, expareja del polémico hombre que le remodeló su millonario apartamento

En este habría participado su pareja, Julián Caicedo, y un intermediario llamado Juan Guillermo Mancera, quien supuestamente fue favorecido con la contratación de la empresa.

Y hay una persona que dice ser testigo y que ya está contando todo a las autoridades.

Reviva la entrevista exclusiva de SEMANA en la que Ricardo Roa y Julián Caicedo hablaron del apartamento:

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Se trata de Johny Giraldo, la persona que realizó las obras de remodelación del apartamento de Roa y su pareja, Julián Caicedo.

Giraldo incluso ha señalado que estuvo en el momento en el que se cerró el negocio y que en este encuentro estuvo, además, el contratista Juan Guillermo Mancera.

El apartamento habría sido adquirido en 1.800 millones de pesos, cuando su costo en el mercado superaría los 2.700 millones.

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Giraldo salió a dar su declaración y enseguida vinieron los ataques, incluso del presidente Gustavo Petro, quien mantiene una férrea defensa del cuestionado presidente de Ecopetrol.

“Jhony Giraldo es una persona oscura que estafó a la familia de Piedad Córdoba y que me prometió en un momento traer dinero de Venezuela que inmediatamente rechacé; está asociado con policías corruptos”, publicó Petro en su cuenta en X.

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La defensa

En medio de ese acalorado debate que ya está en los tribunales, Giraldo decidió no solo defenderse, sino presentar las pruebas que resulten necesarias; por eso, contrató como abogado al penalista Gustavo Moreno.

“Johny Alejandro Giraldo Montoya, identificado como aparece al pie de mi firma, acudo respetuosamente ante su despacho, con el fin de manifestar que, confiero poder especial, amplio y suficiente como abogado titular al Dr. Luis Gustavo Moreno Rivera, identificado como aparece al pie de su firma, quien cuenta con domicilio laboral en la ciudad de Bogotá D. C. y correo electrónico para notificaciones (…); para que, en mi nombre y representación, ejerza la defensa de mis derechos e interés dentro del proceso del radicado de la referencia y obre como mi apoderado para todos los efectos en los hechos que guardan relación con Ricardo Roa y la venta del apartamento”, señala el poder que conoció SEMANA.

El abogado penalista Gustavo Moreno es ahora el defensor de Johny Giraldo, testigo contra Ricardo Roa. Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

De este modo, como parte en el proceso, Giraldo Montoya podrá acceder a través de su abogado Moreno, según señala el poder, a “recibir, sustituir, reasumir, solicitar copias, presentar derechos de petición, solicitudes de información, requerimientos y demás”.

Lo que entregue Giraldo Montoya a las autoridades será clave para el futuro de Ricardo Roa, pues en las entrevistas que ha dado ha contado sobre cifras, personas que participaron en el negocio y hasta el poder de Julián Caicedo en Ecopetrol, de quien afirmó que decidía quién entraba y quién salía de la estatal petrolera.