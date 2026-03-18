Ricardo Roa: ¿Qué hacía el presidente de Ecopetrol con la expareja de Johny Giraldo, el hombre que le remodeló su millonario apartamento?

El presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, no respondió a la prensa este miércoles, 18 de marzo, sobre los últimos escándalos que sacuden la millonaria remodelación de su apartamento ubicado en la Calle 93, en el norte de Bogotá, al que tuvo acceso SEMANA en su momento.

En un video divulgado en redes sociales se observa al presidente de la compañía petrolera ingresar rápido y esquivar a los medios de comunicación que le preguntaron si contemplaba renunciar a su cargo tras la imputación de cargos en su contra por el millonario apartamento donde actualmente reside.

La última fotografía que se conoce de Piedad Córdoba. Al lado derecho: la senadora y su hija, Natalia Castro. Foto: FOTO1: AUTOR ANÓNIMO/FOTO2: AUTOR ANÓNIMO.

Roa solo sonrió y sus escoltas lo protegieron. “¿Qué decir sobre las amenazas contra el presidente de Hocol?“, le interrogaron los periodistas sin encontrar respuesta.

En el video sorprendió la presencia de Natalia Córdoba Castro, la hija de la exsenadora del Pacto Histórico, Piedad Córdoba, quien se observa muy cercana a Ricardo Roa. Ambos ingresan al ascensor, se ubican juntos y ella le habla en tono bajo.

Natalia Córdoba Castro, además de ser la hija menor de Piedad Córdoba, fallecida el 20 de enero de 2024, fue pareja sentimental de Jonhy Giraldo, el hombre que estuvo al frente de la remodelación del apartamento, quien este miércoles hizo explosivas declaraciones contra el presidente de Ecopetrol en Caracol Radio.

Una tormenta política y judicial rodea al actual presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, y a su pareja sentimental, Julián Caicedo. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-REVISTA SEMANA

Giraldo fue el mismo que aseguró que le entregaron los millonarios recursos para remodelar ese apartamento en efectivo y en cajas de cartón. “Tengo miedo, si me pasa algo es responsabilidad de él (Roa) y su novio (Julián Caicedo)”, afirmó.

SEMANA le preguntó a Natalia Córdoba Castro si había sostenido una relación sentimental con Johny Giraldo y respondió que “sí”. No obstante, aclaró que terminaron desde 2023 y no entregó más detalles.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana Foto: Semana

Este medio también le interrogó qué hacía al lado del presidente de Ecopetrol este miércoles y respondió que se lo encontró en la sede de la Contraloría General, en Bogotá, donde ella labora actualmente; se saludaron y compartieron el ascensor. Es decir, negó algún vínculo actual con Ecopetrol.

Roa le contó en exclusiva al periodista Francisco Argüello, de SEMANA, el 30 de noviembre de 2024, todos los detalles de su relación con el hombre que, según él, le remodeló su apartamento.

Apartamento de Julian Caicedo y Ricardo Roa. Foto: Semana Foto: Semana

“Acá vino una persona que es diseñadora de interiores, hizo una propuesta que era sencilla, para hacerse en un tiempo breve, pero se fue demorando más y más. Se fueron haciendo algunas mejoras. No hay remodelación. Yo le he dicho al periodista Daniel Coronell (quien ha hecho denuncias sobre el controvertido apartamento) que no es una remodelación. Aquí no se cambiaron ni baños ni cocinas, se forraron las puertas y se hicieron tres muebles. Además, se sacó una gran cantidad de muebles, vidrios y estructuras abandonadas”, dijo.

¿Qué le hicieron a su apartamento?, preguntó Argüello.

“Usted puede ver: un mueble, dos muebles que se cambiaron, el piso se pulió y se pintó. La supuesta remodelación no fue más. Arriba se pusieron un par de pérgolas en la terraza, unas estructuras con vidrio, madera y ya. Y ese jardín que ve acá. La mayor adecuación fue transformar un balcón que se convirtió en un jardín interior", dijo.

La remodelación costó 2.3000 millones, una cifra exagerada, añadió el periodista.

“Ese es un poco el conflicto en el que estamos, la controversia con la persona que nos hizo las mejoras. No nos ha pasado ni las cuentas. No aguanté más la discusión y puse a mi abogado para que interactuara con esa persona y llegaran a un acuerdo“, respondió Roa.

Nueva investigación disciplinaria contra Ricardo Roa por la compra de lujoso apartamento en el norte de Bogotá. Foto: Revista Semana

“Empezamos pactando un cupo, un monto para las mejoras de 300 millones de pesos. Después, fue cambiando porque pasó el tiempo, había mucha gente acá trabajando, puliendo los pisos, pintando las paredes, poniendo enchapes en las puertas, tumbaron un pequeño muro y se amplió la puerta de la cocina. Esas son las mejoras. No hay más, puede darle una vuelta al apartamento. Después fue cambiando el monto, pero no nos entregaban los soportes y recibos, por eso es la discusión. En adelante el tema lo conoce el abogado que está en el pleito con la persona”, respondió.

Esa persona es Jonhy Giraldo, expareja de la hija de Piedad Córdoba.