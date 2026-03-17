Caso Ricardo Roa: Fiscalía advierte amenazas a testigo en proceso por compra de lujoso apartamento

Uno de los testigos estrella en contra del presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por el proceso de tráfico de influencias que le imputó la Fiscalía por la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, está siendo amenazado, según confirmó la fiscal Luz Adriana Camargo.

“En el caso de Ricardo Roa, tenemos un testigo que es clave para la Fiscalía, que ha sido amenazado. El programa de protección de testigos de la Fiscalía está haciendo en estos momentos la evaluación de riesgo y qué medidas entraríamos a adoptar para su protección”, indicó la fiscal.

Esta situación se conoce pocos días después de que ante el Juzgado 35 de garantías, la Fiscalía acusó al presidente de Ecopetrol por el delito de tráfico de influencias, relacionado con la compra de un lujoso apartamento en el norte de Bogotá, y los contratos que la estatal petrolera después le habría dado al comprador.

El coronel retirado de la Policía, Juan Guillermo Mancera, cercano a Roa, sería la pieza detrás de la transacción para comprar la ostentosa vivienda que adquirió el presidente de Ecopetrol a un precio menor al que se comercializan bienes en ese sector de la capital del país.

Estas son las tres reuniones que tienen en problemas judiciales al presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa, por la compra de lujoso apartamento

¿Quién es el testigo amenazado?

La Fiscalía confirmó que las amenazas se enfocaron en Luis Enrique Rojas, el exdirectivo de Hocol, filial de Ecopetrol dedicada a la exploración y producción de petróleo y gas, que se convirtió en uno de los principales testigos en contra del exgerente de la campaña Petro Presidente.

Rojas tendría en su poder evidencias contundentes que probarían las supuestas presiones que habría ejercido Ricardo Roa para adjudicar un contrato de gas y su participación en movidas financieras irregulares detrás del conocido apartamento.

Las pruebas que estarían en poder de autoridades norteamericanas relacionan al presidente de Ecopetrol con una serie de reuniones que llevó a cabo, presuntamente para influir en la adjudicación de dicho contrato a una empresa relacionada con Juan Guillermo Mancera, su amigo expolicía que se habría prestado para ser intermediario en la transacción del apartamento adquirido por 1.800 millones de pesos.

Luis Enrique Rojas, presidente de Hocol, dejará el cargo a partir del 30 de abril de 2025. Foto: Tomada de redes sociales

Sobre ese capítulo, el valor del predio fue una de las primeras alarmas que llamaron la atención de las autoridades, pues el avalúo real de un apartamento en esa zona de la ciudad podría superar los 2.700 millones de pesos, por lo que las sospechas se generaron en las transacciones por debajo del valor comercial.

Ahora la Fiscalía tendrá que brindarle mayor protección a Luis Enrique Rojas, el principal testigo contra Roa, que lo tiene contra las cuerdas de la justicia, luego de que decidieran imputarle cargos por el delito de tráfico de influencias tras la compra de dicho inmueble.