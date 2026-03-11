Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó cargos por irregularidades en la compra de lujoso apartamento

En medio de la audiencia, que se extendió por cuatro horas, el presidente de Ecopetrol, Ricardo Roa Barragán, no aceptó el cargo de tráfico de influencias de servidor público que le imputó la Fiscalía General.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, no aceptó los cargos por la compra de lujoso apartamento en Bogotá. "Soy inocente". https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/lJbXQkuPB5 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2026

Roa, quien asistió de manera virtual a la diligencia judicial, señaló que entendió los hechos jurídicamente relevantes relatados durante la imputación de cargos.

“No acepto los cargos y me declaro inocente”, señaló el presidente de Ecopetrol.

El juez de control de garantías le dejó claro a Roa que a partir de la fecha asume la calidad de “imputado”, hecho por el cual no puede realizar ningún tipo de compra y venta de bienes.

Ricardo Roa, el peor librado tras millonaria sanción del CNE: la Comisión de Acusación le caerá encima y compulsará copias a la Fiscalía. ¿Seguirá al frente de Ecopetrol?

“Se declara legal la formulación de imputación de cargos. Manifiesta este despacho que la Fiscalía cumplió lo establecido en el Código Penal toda vez que individualizó al señor acá presente (en referencia a Roa)”, explicó.

Igualmente, el funcionario judicial le advirtió que, según cita la ley, de ser hallado culpable se enfrenta a una condena entre los 64 y 144 meses de prisión (es decir, entre cinco y doce años); así como una multa de 134 salarios mínimos legales vigentes.

En este caso, la Fiscalía General no solicitó ninguna medida de aseguramiento en contra del presidente de Ecopetrol.

Estos fueron los acuerdos que le permitieron a Ricardo Roa comprar, a precio de “ganga”, un apartamento en un exclusivo sector del norte de Bogotá. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/zpZrLvGYue — Revista Semana (@RevistaSemana) March 11, 2026

Para este jueves, 12 de marzo, la Fiscalía General tiene pendiente otra imputación de cargos contra Ricardo Roa por el delito de violación de topes electorales.

Los hechos tienen relación con los sobrecostos en la campaña Petro Presidente 2022, de la cual Ricardo Roa fue el gerente.

Las tres reuniones clave

En la imputación de cargos, la Fiscalía General señaló que el presidente de Ecopetrol utilizó de manera indebida su cargo para obtener beneficios personales.

Esta acción se traduce en el direccionamiento de un proyecto en el Caribe a un empresario con el fin de obtener como contraprestación, y a un buen precio, un apartamento en un exclusivo sector de Bogotá.

Defensa de Nicolás Petro pide que Ricardo Roa sea llamado como testigo en el juicio

La delegada citó tres reuniones clave que se adelantaron en la capital de la República entre Ricardo Roa Barragán y el presidente de Hocol, Luis Enrique Rojas, para beneficiar a Juan Guillermo Mancera en un megaproyecto de regasificación en el Caribe.

“Ricardo Roa instruyó a Luis Enrique Rojas adjudicar el proyecto de regasificación Chuchupa-Ballena LNG a la empresa Gaxi ESP S.A.S. de propiedad de Juan GUillermo Mancera”, reseñó la fiscal.

Este es el apartamento de Ricardo Roa en Bogotá. Foto: FRANCISCO ARGÜELLO.

El 20 de agosto de 2024, siendo ya presidente de Ecopetrol, Roa se reunió en un restaurante en la localidad de Chapinero con el presidente de Hocol. “Le manifestó que ese proyecto debía ser asignado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”.

Casi un mes después se celebró una corta reunión en la sede de Ecopetrol, en la que Roa le recordó al presidente de Hocol lo que habían hablado en dicho almuerzo.

El tema no quedó ahí, pocos días después, tras una sesión de junta directiva, Ricardo Roa le volvió a insistir a Luis Enrique Rojas sobre el tema.

Ricardo Roa, presidente de Ecopetrol, ad portas de recibir su tercer golpe por ser gerente de la campaña Petro Presidente

“En esa ocasión (señalando la reunión de octubre de 2024 tras una junta directiva en la sede de Ecopetrol), al finalizar la sesión, Ricardo Roa le solicitó al señor Luis Enrique Rojas permanecer a solas con él y le impartió la orden que dicho proyecto fuera adjudicado a la empresa de Juan Guillermo Mancera”, precisó la fiscal en la imputación.

Para el ente investigador, el presidente de Ecopetrol tenía un interés particular en el favorecimiento de este proyecto.

“La influencias ejercidas por el señor Ricardo Roa sobre el presidente de Hocol en relación con el proyecto de regasificación fue indebida, pues estuvo orientada a favorecer los intereses particulares de señor Juan Mancera, con quien había celebrado una negociación comercial consistente en la compraventa del apartamento″, aclaró.

“En dicha operación, Ricardo Roa resultó beneficiado por el señor Mancera, tanto en el precio como en las condiciones de pago. En esa negociación, el señor Ricardo Roa adquirió el inmueble por la suma de 1.800 millones de pesos, pese a que su valor comercial ascendía a 2.727 millones de pesos. Es decir, el precio pactado entre Mancera y Roa se ubicó muy por debajo del valor del mercado con una diferencia del 34 % equivalente a 927 millones de pesos”, explicó.

Esta cifra se citó teniendo en cuenta documentos catastrales y el valor de otros apartamentos de la zona.