Defensa de Nicolás Petro pide que Ricardo Roa sea llamado como testigo en el juicio

Este martes 24 de febrero se reanudó la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Nicolás Petro Burgos por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

En su intervención, Alejandro Carranza, apoderado de Petro Burgos, le pidió al juez segundo especializado de Barranquilla que se defina, si el tema de la campaña Petro Presidente 2022, va a ser tocado durante la etapa de juicio.

“En caso de que su Señoría establezca que en el juicio no se va a hablar, como lo ha dicho la Fiscalía, de temas electorales o de campaña, pues entonces hará más sencillo que se nieguen las pruebas relacionadas y hará más rápido el juicio”, explicó el jurista.

Sin embargo, si el tema de la campaña de Gustavo Petro entra en la discusión judicial, solicitó que se avalen varias pruebas testimoniales y documentales. Entre estas, se destacan la declaración de Ricardo Roa Barragán y un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).

“Por esto, la defensa solicitó su testimonio y declaración con el fin de que aporte un contexto verificable de la estructura administrativa y elementos de trazabilidad de ingresos”, explicó el abogado.

“Podrá explicar (en referencia a Ricardo Roa) en juicio si Nicolás participaba o no del recaduo de dineros de forma oficial sí tenía un encargo o una misión si hacía parte del organigrama, si recaudó, si entregó o no entregó. Eso es muy importante”, enfatizó Carranza.

En el caso del informe del CNE, se solicitó por ser pertinente frente a los ingresos de la campaña presidencial del 2022, principalmente en lo que hace referencia a la Costa Caribe.

De no tenerse en cuenta el tema de la campaña, la defensa de Petro Burgos pidió que se descarten las declaraciones del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, así como del representante a la Cámara, Agmeth Escaf, quienes participaron activamente en la contienda electoral.

Ricardo roa Presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Según el escrito de acusación radicado hace dos años por la Fiscalía General, Nicolás Petro Burgos recibió dinero en efectivo del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro; así como del empresario Gabriel Hilsalca.

Este dinero lo recibió en su apartamento en Barranquilla y en presencia de su entonces esposa, Day Vásquez.

Pese a que el dinero tenía como finalidad las arcas de la campaña presidencial, Petro Burgos -quien era diputado por el Atlántico- lo utilizó para pagar la cuota inicial de la compra de un lote en un exclusivo sector en Barranquilla.

Así como el pago de deudas, la adquisición de ropa de diseñador y la cancelación de una camioneta.