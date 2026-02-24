Judicial

Defensa de Nicolás Petro pide que Ricardo Roa sea llamado como testigo en el juicio

Esto teniendo en cuenta que fue el gerente de la campaña Petro Presidente 2022.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
24 de febrero de 2026, 11:04 a. m.
Este martes se reanudaron las audiencias preparatorias en el caso de Nicolás Petro Burgos.
Este martes se reanudaron las audiencias preparatorias en el caso de Nicolás Petro Burgos. Foto: Rama Judicial

Este martes 24 de febrero se reanudó la audiencia preparatoria de juicio en el caso de Nicolás Petro Burgos por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

En su intervención, Alejandro Carranza, apoderado de Petro Burgos, le pidió al juez segundo especializado de Barranquilla que se defina, si el tema de la campaña Petro Presidente 2022, va a ser tocado durante la etapa de juicio.

UNP ordena medidas de protección urgentes contra el juez que lleva, entre otros, el juicio contra Nicolás Petro Burgos

“En caso de que su Señoría establezca que en el juicio no se va a hablar, como lo ha dicho la Fiscalía, de temas electorales o de campaña, pues entonces hará más sencillo que se nieguen las pruebas relacionadas y hará más rápido el juicio”, explicó el jurista.

Sin embargo, si el tema de la campaña de Gustavo Petro entra en la discusión judicial, solicitó que se avalen varias pruebas testimoniales y documentales. Entre estas, se destacan la declaración de Ricardo Roa Barragán y un informe del Consejo Nacional Electoral (CNE).

Cartagena

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Bogotá

Los hilos que tensa la Policía de Bogotá y que la conducen al paradero de los cinco hombres que perpetraron el secuestro de Diana Ospina

Impuestos

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

Cali

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

Bogotá

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Bogotá

Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue herido de bala en medio de un intento de hurto en Teusaquillo, Bogotá

Nación

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

Nación

Estas son las medidas de la Policía en el Parque Tayrona tras crisis de seguridad

Empresas

Ecopetrol anunció respaldo a Ricardo Roa, quien seguirá como presidente a pesar de las imputaciones en su contra

Nación

Ricardo Roa: los reparos de la Procuraduría a la Fiscalía por archivar investigación contra el presidente de Ecopetrol

“Por esto, la defensa solicitó su testimonio y declaración con el fin de que aporte un contexto verificable de la estructura administrativa y elementos de trazabilidad de ingresos”, explicó el abogado.

“Podrá explicar (en referencia a Ricardo Roa) en juicio si Nicolás participaba o no del recaduo de dineros de forma oficial sí tenía un encargo o una misión si hacía parte del organigrama, si recaudó, si entregó o no entregó. Eso es muy importante”, enfatizó Carranza.

Estos son los chats que ponen sobre las cuerdas a Nicolás Petro Burgos en el proceso por corrupción. “Van a entregar 240 millones de pesos”

En el caso del informe del CNE, se solicitó por ser pertinente frente a los ingresos de la campaña presidencial del 2022, principalmente en lo que hace referencia a la Costa Caribe.

De no tenerse en cuenta el tema de la campaña, la defensa de Petro Burgos pidió que se descarten las declaraciones del actual ministro del Interior, Armando Benedetti, así como del representante a la Cámara, Agmeth Escaf, quienes participaron activamente en la contienda electoral.

Ricardo roa Presidente de Ecopetrol
Ricardo roa Presidente de Ecopetrol Foto: GUILLERMO TORRES-SEMANA

Según el escrito de acusación radicado hace dos años por la Fiscalía General, Nicolás Petro Burgos recibió dinero en efectivo del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias El Hombre Marlboro; así como del empresario Gabriel Hilsalca.

Este dinero lo recibió en su apartamento en Barranquilla y en presencia de su entonces esposa, Day Vásquez.

Ecopetrol anunció respaldo a Ricardo Roa, quien seguirá como presidente a pesar de las imputaciones en su contra

Pese a que el dinero tenía como finalidad las arcas de la campaña presidencial, Petro Burgos -quien era diputado por el Atlántico- lo utilizó para pagar la cuota inicial de la compra de un lote en un exclusivo sector en Barranquilla.

Así como el pago de deudas, la adquisición de ropa de diseñador y la cancelación de una camioneta.

Más de Nación

Predio en Cartagena ofrecido a Disney.

SAE pone a la venta lote en zona norte de Cartagena ofrecido a Disney: esto dijo la entidad

Este video es pieza clave en la investigación.

Los hilos que tensa la Policía de Bogotá y que la conducen al paradero de los cinco hombres que secuestraron de Diana Ospina

Pago ICA 2025.

Pago de impuestos: este viernes 27 de febrero vence el plazo para el pago del ICA en Bogotá

El río Cauca atraviesa al Valle del Cauca en un recorrido de 400 km que finaliza en Cartago. El punto más crítico de contaminación es Cali y Yumbo. A partir de Vijes, el río se recupera. Foto Jorge Orozco/ El País

Alerta en Cali: caudal del río Cauca crece y genera preocupación

x

Localidades que más se han valorizado en 2026 por la construcción del metro en Bogotá

Intento de hurto a Nixón López, alcalde de Ospina, Nariño, en Corferias.

Alcalde del municipio de Ospina, Nariño, fue herido de bala en medio de un intento de hurto en Teusaquillo, Bogotá

vEuler Rolando Belalcázar Gaón, hermano del extraditado alcalde del municipio de Pupiales, Nariño, Wylton Belalcázar Gaón, fue capturado con fines de extradición.

Capturaron al hermano del alcalde de Pupiales, Nariño, que fue extraditado por narcotráfico

Policía de Carabineros fue enviada al parque Tayrona tras crisis de seguridad.

Estas son las medidas de la Policía en el Parque Tayrona tras crisis de seguridad

Por esta razón más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esto.

Más de 20.000 motociclistas fueron sancionados por esta infracción en el último año en Bogotá. No sea el siguiente

Túnel de Oriente, donde se aplican cierres parciales por labores de mantenimiento y control técnico para garantizar la seguridad vial en la conexión entre Medellín y el Oriente antioqueño.

Estado de las vías en Antioquia: cierres parciales complican la salida hacia Santa Elena y Rionegro

Noticias Destacadas