UNP ordena medidas de protección urgentes contra el juez que lleva, entre otros, el juicio contra Nicolás Petro Burgos

En los próximos días se reanudarán las audiencias preparatorias de juicio en contra de Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de servidor público. Mientras la trascendental audiencia llega este viernes 23 de enero, se conoció que el juez segundo especializado de Barranquilla, Hugo Carbonó Ariza, denunció amenazas contra su integridad personal.

Tras hacer una evaluación de su riesgo de seguridad, la Unidad Nacional de Protección (UNP), mediante la Resolución 145 de 2026, ordenó fortalecer el esquema de seguridad del funcionario judicial y de su núcleo familiar.

Escándalo: juez que lleva el caso de Nicolás Petro está amenazado y tiene “riesgo extraordinario”. Sin embargo, el Gobierno aún no lo protege

Esto tras la conclusión del Comité de Evaluación de Riesgo y Recomendación de Medidas (Cerrem) para servidores y exservidores públicos, que determinó como “extraordinario” el riesgo de seguridad del funcionario judicial y sus familiares.

Por esto, le ordenó al Consejo Superior de la Judicatura que “adopte las siguientes medidas de protección” al juez, entre las que se encuentran “un vehículo blindado, una persona de protección” y un chaleco blindado.

UNP ordena medidas de protección al juez Hugo Carbono. Foto: Cortesía

El juez señaló que las intimidaciones en su contra se incrementaron a mitad del año 2025, cuando notó seguimientos y personas sospechosas cerca de sus lugares de trabajo y residencia en la capital del Atlántico.

“En la entrevista realizada al señor Hugo Junior Carbono Ariza refirió que fue objeto de amenazas e intimidaciones mediante seguimientos durante sus trayectos y en su entorno residencial en Barranquilla”, cita el documento de la entidad encargada de brindar protección a funcionarios amenazados o en situación constante de riesgo.

Day Vásquez seguirá siendo testigo de la Fiscalía General. Juez prorrogó su principio de oportunidad

“Según indicó se intensificaron después de la práctica de las audiencias realizadas los días 29 y 30 de julio de 2025 dentro del juicio seguido contra el señor Nicolás Petro Burgos, hijo del Presidente de la República. Señaló que la exposición mediática generada por dicho proceso permitió que diversos medios difundieran su identidad y rutinas, incrementando así su nivel de riesgo”, se lee en el documento.

El juez especializado de Barranquilla ya había puesto en conocimiento de las autoridades la existencia de amenazas en su contra entre los años de 2023 y 2024, como lo puso de presente en su momento SEMANA.

Nicolás Petro se va a juicio: se rompe todo acercamiento con la Fiscalía en caso por lavado de activos. Foto: Diseño Jesús Chacín/El País

“Dentro de las labores de Policía Judicial se adelantan indagaciones relacionadas con amenazas atribuidas al condenado alias el Negro Ober, así como seguimientos en los desplazamientos del valorado y un ataque con arma de fuego contra su inmueble residencial”, añadió el informe.

En otro de los apartes se citó el caso de la hija del juez, quien también denunció intimidaciones y hechos extraordinarios que pusieron en riesgo su integridad.

“El 30 de julio de 2025 su hija, quien reside en Bogotá, fue abordada a la salida de su apartamento por dos mujeres, quienes de manera misteriosa e intimidante le manifestaron que conocían la identidad de su padre y lo que este estaba haciendo”, cita el informe.

El juez Carbonó lleva, entre otros, el proceso contra Ober Ricardo Martínez Gutiérrez, alias el Negro Ober, uno de los jefes de la estructura delincuencial Los Costeños. En este caso, el funcionario emitió una condena en su contra.

Igualmente, ha tenido conocimiento de procesos penales contra Tommy Joel Zerpa Brito, conocido con el alias de Tommy Masacre,