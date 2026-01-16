Day Vásquez será testigo clave de la Fiscalía General en el juicio contra el exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos.

En la mañana de este viernes 16 de enero, un juez de control de garantías de Barranquilla prorrogó por un año el principio de oportunidad que firmó Vásquez con la Fiscalía.

La impunidad también tiene fecha de vencimiento. 😜 — 🌙 Day Vásquez C (@Daysvasquezc) January 16, 2026

En la solicitud de prórroga, la fiscal Lucy Laborde Betancour manifestó que Day Vásquez ha cumplido con la mayoría de los compromisos adquiridos con las autoridades judiciales.

Entre estas se encuentran la entrega de chats de WhatsApp con su entonces esposo, Nicolás Petro Burgos, así como información relevante sobre la campaña presidencial Petro Presidente 2022.

Day Vásquez entregó, formalmente, un carro y una casa a la Fiscalía. Bienes que adquirió con Nicolás Petro

En estos chats queda clara la forma en cómo se convocaron las reuniones entre el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro; y el empresario cartagenero Gabriel Hilsca, con Nicolás Petro Burgos en el primer semestre de 2022.

Los dos visitantes le entregaron al entonces diputado por el Atlántico y encargado de la campaña presidencial de su padre en la Costa Caribe, dinero en efectivo.

Pese a que en un momento se fijó que serviría para financiar la campaña, Petro Burgos utilizó estos recursos para gastos personales, entre los cuales se destaca la compra de un lote en un exclusivo sector de Barranquilla donde quería construir una vivienda. Así como el pago de deudas, la compra de roja de diseñador y una camioneta.

En varias oportunidades, la defensa de Nicolás Petro Burgos ha buscado tumbar el principio de oportunidad de la considerada testigo estrella.

Juicio a Nicolás Petro: información extraída del celular de Day Vásquez fue avalada como prueba, pese al reclamo del exdiputado

Sin embargo, sus peticiones no tuvieron buen recibo por parte del juez de control de garantías que avaló la petición hecha por la Fiscalía que enfatizó la necesidad de este testimonio y su importancia dentro del juicio que comenzará en los próximos meses.

Day Vásquez, según se pudo establecer, será la primera testigo de cargo del ente investigador en el desarrollo de la etapa de juicio contra Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Minutos después de conocer la decisión del juez, Day Vásquez publicó en su cuenta de X el siguiente mensaje: “La impunidad también tiene fecha de vencimiento”.

En los próximos días un juez especializado de Barranquilla reanudará las audiencias preparatorias de juicio en las que se definirá la última tanda de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

Después de esto, se fijará la fecha de inicio para el juicio contra el hijo mayor del presidente Gustavo Petro.

Compromiso con la justicia

El pasado 3 de agosto, mediante su cuenta de X, Vásquez aseveró que toda la información revelada en exclusiva por SEMANA y que fue la piedra angular de la apertura del proceso penal contra Petro Burgos, se encontraba en poder de la Fiscalía General.

“A la opinión pública quiero decirle que los chats que han sido publicados en el día de hoy por Vicky Dávila se encuentran en poder de la Fiscalía desde el día uno”, aseveró en esa oportunidad.