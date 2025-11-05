Suscribirse

Judicial

Juicio a Nicolás Petro: información extraída del celular de Day Vásquez fue avalada como prueba, pese al reclamo del exdiputado

Igualmente, se admitieron las declaraciones en la Procuraduría General de Gabriel Hilsalca y Máximo Noriega en el 2023.

Redacción Semana
5 de noviembre de 2025, 5:04 p. m.
Nicolás Petro y Day Vásquez fueron imputados por la Fiscalía por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
En 2023, Nicolás Petro fue capturado para la imputación de los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito. | Foto: redes sociales

Este miércoles 5 de noviembre se retomó la audiencia preparatoria de juicio en contra del exdiputado por el Atlántico, Nicolás Petro Burgos, en el proceso penal que se adelanta por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de particulares.

El juez especializado de Barranquilla avaló una serie de pruebas documentales solicitadas por la Fiscalía General, y frente a las cuales existió un fuerte debate en las audiencias puesto que la defensa de Petro Burgos aseveró que habían sido obtenidas de manera irregular.

Primero que todo, el juez avaló el DVD que contiene toda la información extraída del celular de Day Vásquez, exesposa de Nicolás Petro Burgos.

Esta información es clave puesto que contiene el cruce de conversaciones entre Nicolás Petro y su pareja sentimental sobre unas reuniones y el dinero que le habían entregado el exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro; y el empresario cartagenero Gabriel Hilsca.

La defensa del hijo mayor del presidente Gustavo Petro había reclamado que esta prueba había sido recolectada de manera ilegal, tesis que no compartió el juez.

Contexto: Video y procedimiento de captura de Nicolás Petro, revelados por SEMANA, fueron declarados legales y serán usados en el juicio

“No se advierte de una vulneración a las garantías fundamentales: el celular, el DVD y sus extracciones no fueron obtenidas ilegalmente fue con la voluntad”, precisó el juez especializado. “Se admite el DVD que contiene la información digital proveniente del celular iPhone 13 Pro Max con sujeción a las reglas procesales”.

Igualmente, se avalaron como pruebas documentales las declaraciones de Gabriel Hilsaca y Máximo Noriega en la investigación disciplinaria que adelantó la Procuraduría General en 2023. Esto también, pese a los reclamos hechos por la defensa del exdiputado por el Atlántico.

Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez.
Las conversaciones, audios y fotos que tiene la Fiscalía se convirtieron en la prueba contra Nicolás Petro. Buena parte del material fue extraído de sus conversaciones con Day Vásquez. | Foto: Instagram Day Vásquez

“No se evidencia vulneración al derecho a la defensa ni al debido proceso ya que la práctica de la declaración jurada del señor Gabriel Elías Hilsaca se ajustó a los parámetros legales, a la fase de investigación y no requería la notificación previa a la defensa en ese punto que se critica”, explicó.

El juez especializado señaló claramente que esta prueba fue recolectada de manera anticipada a la imputación de cargos contra Petro Burgos en junio de 2023.

Contexto: La defensa de Nicolas Petro dice que la Fiscalía le “sentó” un integrante del Clan del Golfo en las audiencias previas al juicio

“Este acto se llevó antes de la imputación de cargos porque eran actos de investigación y no después de la imputación. No se accede a la solicitud de inadmisión y se decreta con prueba documental de la Fiscalía el DVD que contiene la declaración del señor Gabriel Elías (Hilsca)”, concluyó el juez.

