Cero y van dos: Laura Ojeda pidió aplazamiento de la imputación de cargos por “chuzadas” a Day Vázquez

Se aplazó la audiencia de imputación de cargos en contra de Laura Ojeda, la novia de Nicolás Petro, el hijo del presidente de la república Gustavo Petro, investigada por violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos.

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

La Fiscalía tiene en contra de Ojeda un expediente que advierte cómo ella, a través de un tercero, intentó acceder a las comunicaciones de Day Vázquez, la exesposa de Nicolás Petro, y que en ese objetivo pagó 250.000 pesos.

Los elementos de prueba en contra de Laura Ojeda están en sus propias comunicaciones, en una extracción que hizo la Fiscalía hace más de tres años al celular que en ese momento tenía la actual nuera del presidente Gustavo Petro y donde advierte que busca la forma de acceder a las comunicaciones de su entonces amiga.

Laura Ojeda tenía una cita con la justicia este martes 12 de mayo, luego de aplazar una audiencia anterior y que se fijó con el propósito de imputar cargos por dos delitos. Nuevamente solicitó el aplazamiento, esta vez por una incapacidad que presentó la pareja de Nicolás Petro al juzgado.

NAC- LAURA OJEDA Foto: SEMANA

El nuevo aplazamiento se convierte, en criterio de la Fiscalía, en una dilación del proceso, pues las audiencias se instalan, los jueces, fiscales y procuradores se agendan y Laura Ojeda, en este caso, la procesada, solicitó aplazarla, lo que resulta en un problema y pérdida de tiempo para la justicia.

Ahora toca esperar que el Centro de Servicio Judiciales de la ciudad de Barranquilla vuelva a incluir la solicitud de imputación de cargos en el sistema y se asigne un juez de control de garantías, en una fecha posterior al término de la incapacidad presentada por Laura Ojeda y de esta forma insistir en una tercera citación.

La Fiscalía advirtió que tiene en contra de Laura Ojeda todos los elementos de prueba que advierten su responsabilidad en los delitos que serán objeto de imputación de cargos: esto es violación de datos personales y acceso abusivo a sistemas informáticos. Las conversaciones de Laura Ojeda se convierten en la evidencia en su contra.

Los investigadores buscan determinar presuntas interceptaciones entre Nicolás Petro, Day Vásquez y Laura Ojeda. Foto: REDES SOCIALES/NSTAGRAM: @LAURAOJED

“Habla con tu amigo de aquella vez para saber si fueron a buscar la SIM card de este número, el mismo de aquella vez”, dijo Laura Ojeda en sus conversaciones.

En esas conversaciones se anticipa de qué forma y a través de quién, Laura Ojeda trató de acceder a las comunicaciones de Day Vázquez, clonando una SIM Card con el número de la exesposa de su actual novio y que por esa “vuelta” habría ofrecido una suma de 250.000 que se pagaron a través de una plataforma de transferencias.

Laura Ojeda: Soy Lau, la amiga de Valeria; porfa si puedes hablar con tu amigo de aquella vez.

Miguel: Hola, buenos días. Bien y tú. Ya le pregunto si aún está trabajando.

L.O.: Sí porfis, me cuentas.

M.: Sí está trabajando, ¿cuánto van a dar por esa vuelta? Tú sabes que es delicado.

L.O.: ¿250?

M.: Ya le digo.

L.O.: Vale mi vida.

M.: Que sí.

L.O.: Bueno.

Day Vásquez revela chat con Nicolás Petro sobre el Mercedes de $200 millones. Foto: Instagram @des_coneva/captura de pantalla

Nicolás Petro salió en defensa de Laura Ojeda y advirtió que se trata de una persecución de la Fiscalía tras insistir en que lo presionaron para declarar en contra el presidente Gustavo Petro y ahora van en contra de su actual pareja.