Justicia

Estos son los detalles de una investigación por presunta violación de datos que comprometería a Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, y que dejaría como víctima a Day Vásquez

SEMANA conoció detalles de una investigación contra Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, por una presunta violación de datos personales. La mujer habría clonado la sim card que conectaba con el número de celular de Day Vásquez. Podría haber imputación de cargos.

GoogleSiga las noticias que marcan la agenda del país en Discover y manténgase al día

Redacción Semana
28 de febrero de 2026, 2:21 a. m.
Day Vásquez, Nicolás Petro y Laura Ojeda.
Day Vásquez, Nicolás Petro y Laura Ojeda. Foto: SEMANA

Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, tiene título de víctima en el proceso que se adelanta contra Day Vásquez por las chuzadas a sus comunicaciones. Ahora, ella está por convertirse en procesada y por el mismo delito, y Day Vásquez será la víctima.

La Fiscalía avanza en silencio en una investigación que, según fuentes en el ente acusador, podría llevar a una imputación de cargos contra Laura Ojeda por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.

Lo que tiene documentado la Fiscalía, que estaba en las conversaciones del propio Nicolás Petro con Day Vásquez, fue una particular confesión del hijo del presidente a su entonces esposa: “Te chuzé”, señalaban los chats que conoció SEMANA en el curso de la investigación contra el exdiputado del Atlántico.

Defensa de Nicolás Petro pide que Ricardo Roa sea llamado como testigo en el juicio

Ese sería el punto de partida de la investigación, además de un informe de extracción forense al celular de Laura Ojeda, que los investigadores encontraron el día del allanamiento para capturar a Nicolás Petro en el apartamento que compartían en Barranquilla. Justamente, hace unos días, la defensa de Laura Ojeda le pidió al juez que adelanta las audiencias preparatorias contra Nicolás Petro descartar la inclusión del celular de ella como parte de los elementos de prueba que se someterán a discusión en el eventual juicio.

Nación

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

Nación

Salud Hernández- Mora se internó en las profundidades de la Sierra Nevada y entrevistó al comandante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Medellín

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

Nación

A contratistas de Invías no les pagan desde hace meses: son más de 430 mil millones de pesos en facturas atrasadas que ponen obras en riesgo

Nación

Surgen más dudas sobre los estudios de Juliana Guerrero: la lupa está puesta en un programa técnico del Sena que habría presentado como pregrado

Nación

SEMANA revela detalles de la impugnación que presentará la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tras su condena por el caso de los 12 Apóstoles

Bogotá

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

Nación

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

Nación

Defensa de Nicolás Petro pide que no se tenga en cuenta el celular que entregó Day Vásquez. “Fue obtenido de manera ilegal”

Política

El regreso del Hombre Marlboro: SEMANA rastreó cómo el exnarcotraficante hace campaña en Maicao por un congresista del Partido Conservador y una senadora de Mais

Las supuestas interceptaciones ocurrieron en medio de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro.
Las supuestas interceptaciones ocurrieron en medio de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

Su señoría, entonces esa palabra que le dio a usted el fiscal, de que no lo vamos a usar (el celular), ¿por qué ahora es privilegiada?, permitiendo el uso de la extracción del celular de Laura Ojeda”, dijo el abogado de la pareja de Nicolás Petro para eliminar como prueba la extracción del celular.

Carranza aseguró que las declaraciones y denuncias de Day Vásquez tuvieron una motivación personal, orientadas a causar daño. Por eso pidió tumbar el principio de oportunidad de la exesposa de Nicolás Petro con la Fiscalía. Además, advirtió que acudirá a la CIDH.

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

Vamos a ampliar las denuncias contra la fiscal Lucy Laborde y vamos a dar a conocer a la CIDH lo que venimos advirtiendo sobre este nuevo abuso y exceso de la fiscal”, señaló el abogado Carranza tras ser consultado por SEMANA.

La investigación de la Fiscalía contra Laura Ojeda habría permitido identificar de qué forma el número celular de Day Vásquez, conectado a sus redes sociales y cuentas de aplicaciones para conversaciones en tiempo real, habría sido clonado a través de una forma básica, sin autorización.

La investigación contra Laura Ojeda es por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.
La investigación contra Laura Ojeda es por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Foto: GUILLERMO TORRES

El reporte de los investigadores indica que Laura Ojeda, presuntamente, habría acudido a los servicios de un asesor de una empresa de telefonía celular para solicitar, supuestamente, una sim card con el mismo número y así tener acceso a algunas conversaciones de Day Vásquez, entonces pareja sentimental de Nicolás Petro.

La Fiscalía espera determinar con la investigación contra Laura Ojeda si las chuzadas que anunció el hijo del presidente y que tenían como víctima a Day Vásquez estarían relacionadas con la particular estrategia de clonar la sim card como forma de acceder a las comunicaciones de su entonces amiga.

De igual forma, la extracción forense al celular de Laura Ojeda habría dejado algunos datos que podrían ser relevantes para la investigación y que indicarían la vinculación de más personas, no solo al caso por la violación de datos personales de Day Vásquez, sino a otras actuaciones que, en criterio de la Fiscalía, revisten categoría de delito y deben ser investigadas.

Los informes redactados por los investigadores, que se podrían presentar en una eventual imputación de cargos, advierten de una interceptación casera en las comunicaciones de Day Vásquez. En este escenario, se enfrenta nuevamente a su examiga.

Los investigadores buscan determinar presuntas interceptaciones entre Nicolás Petro, Day Vásquez y Laura Ojeda.
Los investigadores buscan determinar presuntas interceptaciones entre Nicolás Petro, Day Vásquez y Laura Ojeda. Foto: REDES SOCIALES/NSTAGRAM: @LAURAOJED

El asunto puede enredarse más. Los investigadores tratan de establecer una presunta maraña de chuzadas entre Day Vásquez, Laura Ojeda y Nicolás Petro. En los datos materia de investigación, se asevera que unos optaron por conocer las comunicaciones de los otros y, sin saberlo, todos habrían terminado chuzados.

Se investigan las presuntas chuzadas de Nicolás Petro a Day Vásquez. Luego, las posibles interceptaciones de Day Vásquez a Laura Ojeda, con una acusación formal en la Justicia. Y ahora, la investigada es Laura Ojeda por las posibles chuzadas a Day Vásquez.

Defensa de Nicolás Petro pide que no se tenga en cuenta el celular que entregó Day Vásquez. “Fue obtenido de manera ilegal”

La investigación contra Laura Ojeda se conoce cuando la Fiscalía hizo una compulsa de copias tras la denuncia de SEMANA que expuso cómo el proceso contra Nicolás Petro habría sido objeto de una chuzada. El documento reveló que personas ajenas a la investigación habrían ingresado al sistema de la Fiscalía y, al parecer, consultaron algunos actos de verificación luego de la segunda imputación contra el hijo del presidente.

SEMANA conoció que dos policías, adscritos a la Dijín, hicieron varias consultas en el sistema que guarda las actuaciones investigativas de la Fiscalía y contra Nicolás Petro. Los nombres de los policías quedaron registrados en el sistema y la fiscal a cargo del proceso lo advirtió en plena audiencia. Por eso se solicitó una investigación formal.

Se investigan las presuntas chuzadas de el caso de Nicolás Petro.
Se investigan las presuntas chuzadas de el caso de Nicolás Petro. Foto: GETTY IMAGES

Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución, situación irregular que fue informada de inmediato a la señora fiscal general y a los superiores jerárquicos, toda vez que ningún particular puede acceder o conocer información reservada de los radicados internos”, señaló la fiscal Lucy Laborde en su momento.

La compulsa se convirtió en una investigación formal que ha tenido varias mesas técnicas para determinar la responsabilidad y alcance de quienes habrían ingresado al sistema para conocer detalles de la nueva imputación a Nicolás Petro, por presuntos hechos de corrupción mientras ejerció como diputado del Atlántico.

Más de Nación

Manuel Villanueva, abogado de la familia de Kevin Acosta.

Exclusivo: la familia del niño Kevin Acosta denunciará al presidente Gustavo Petro, al ministro de Salud y al gerente de la Nueva EPS

Salud Hernández-Mora subió por trochas durante varias horas para entrevistar a José Luis Pérez, conocido con el alias de Cholo, comandante de Conquistadores de la Sierra.

Salud Hernández- Mora se internó en las profundidades de la Sierra Nevada y entrevistó al comandante de las Autodefensas Conquistadores de la Sierra

Los 23 alcaldes de la subregión acordaron con el Gobierno, a regañadientes, la implementación del piloto para avanzar en las obras.

La única vía 4G sin finalizar en Antioquia está embolatada y se ha convertido en un dolor de cabeza; alcaldes le reclaman al Gobierno

ed 2275

A contratistas de Invías no les pagan desde hace meses: son más de 430 mil millones de pesos en facturas atrasadas que ponen obras en riesgo

ED 2275

Surgen más dudas sobre los estudios de Juliana Guerrero: la lupa está puesta en un programa técnico del Sena que habría presentado como pregrado

ed 2275

SEMANA revela detalles de la impugnación que presentará la defensa de Santiago Uribe, hermano del expresidente Álvaro Uribe, tras su condena por el caso de los 12 Apóstoles

ED 2275

El ELN sí está en Bogotá. Estos son los detalles del operativo en la fábrica de explosivos clandestina en la ciudad. Planeaban atentar durante las elecciones

ED 2275

Así se mueven las tenebrosas oficinas de sicarios en Medellín que están al servicio de carteles extranjeros

ED 2275

El ‘novelón’ inmobiliario que sacude al exclusivo conjunto Porto Horizonte en Santa Marta: denuncian secuestro en la administración y temen millonaria estafa

Noticias Destacadas