Laura Ojeda, la pareja de Nicolás Petro, hijo del presidente Gustavo Petro, tiene título de víctima en el proceso que se adelanta contra Day Vásquez por las chuzadas a sus comunicaciones. Ahora, ella está por convertirse en procesada y por el mismo delito, y Day Vásquez será la víctima.

La Fiscalía avanza en silencio en una investigación que, según fuentes en el ente acusador, podría llevar a una imputación de cargos contra Laura Ojeda por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales.

Lo que tiene documentado la Fiscalía, que estaba en las conversaciones del propio Nicolás Petro con Day Vásquez, fue una particular confesión del hijo del presidente a su entonces esposa: “Te chuzé”, señalaban los chats que conoció SEMANA en el curso de la investigación contra el exdiputado del Atlántico.

Ese sería el punto de partida de la investigación, además de un informe de extracción forense al celular de Laura Ojeda, que los investigadores encontraron el día del allanamiento para capturar a Nicolás Petro en el apartamento que compartían en Barranquilla. Justamente, hace unos días, la defensa de Laura Ojeda le pidió al juez que adelanta las audiencias preparatorias contra Nicolás Petro descartar la inclusión del celular de ella como parte de los elementos de prueba que se someterán a discusión en el eventual juicio.

Las supuestas interceptaciones ocurrieron en medio de la campaña electoral que llevó a la presidencia a Gustavo Petro. Foto: ESTEBAN VEGA LA-ROTTA / SEMANA

“Su señoría, entonces esa palabra que le dio a usted el fiscal, de que no lo vamos a usar (el celular), ¿por qué ahora es privilegiada?, permitiendo el uso de la extracción del celular de Laura Ojeda”, dijo el abogado de la pareja de Nicolás Petro para eliminar como prueba la extracción del celular.

Carranza aseguró que las declaraciones y denuncias de Day Vásquez tuvieron una motivación personal, orientadas a causar daño. Por eso pidió tumbar el principio de oportunidad de la exesposa de Nicolás Petro con la Fiscalía. Además, advirtió que acudirá a la CIDH.

“Vamos a ampliar las denuncias contra la fiscal Lucy Laborde y vamos a dar a conocer a la CIDH lo que venimos advirtiendo sobre este nuevo abuso y exceso de la fiscal”, señaló el abogado Carranza tras ser consultado por SEMANA.

La investigación de la Fiscalía contra Laura Ojeda habría permitido identificar de qué forma el número celular de Day Vásquez, conectado a sus redes sociales y cuentas de aplicaciones para conversaciones en tiempo real, habría sido clonado a través de una forma básica, sin autorización.

La investigación contra Laura Ojeda es por los delitos de acceso abusivo a sistemas informáticos y violación de datos personales. Foto: GUILLERMO TORRES

El reporte de los investigadores indica que Laura Ojeda, presuntamente, habría acudido a los servicios de un asesor de una empresa de telefonía celular para solicitar, supuestamente, una sim card con el mismo número y así tener acceso a algunas conversaciones de Day Vásquez, entonces pareja sentimental de Nicolás Petro.

La Fiscalía espera determinar con la investigación contra Laura Ojeda si las chuzadas que anunció el hijo del presidente y que tenían como víctima a Day Vásquez estarían relacionadas con la particular estrategia de clonar la sim card como forma de acceder a las comunicaciones de su entonces amiga.

De igual forma, la extracción forense al celular de Laura Ojeda habría dejado algunos datos que podrían ser relevantes para la investigación y que indicarían la vinculación de más personas, no solo al caso por la violación de datos personales de Day Vásquez, sino a otras actuaciones que, en criterio de la Fiscalía, revisten categoría de delito y deben ser investigadas.

Los informes redactados por los investigadores, que se podrían presentar en una eventual imputación de cargos, advierten de una interceptación casera en las comunicaciones de Day Vásquez. En este escenario, se enfrenta nuevamente a su examiga.

Los investigadores buscan determinar presuntas interceptaciones entre Nicolás Petro, Day Vásquez y Laura Ojeda. Foto: REDES SOCIALES/NSTAGRAM: @LAURAOJED

El asunto puede enredarse más. Los investigadores tratan de establecer una presunta maraña de chuzadas entre Day Vásquez, Laura Ojeda y Nicolás Petro. En los datos materia de investigación, se asevera que unos optaron por conocer las comunicaciones de los otros y, sin saberlo, todos habrían terminado chuzados.

Se investigan las presuntas chuzadas de Nicolás Petro a Day Vásquez. Luego, las posibles interceptaciones de Day Vásquez a Laura Ojeda, con una acusación formal en la Justicia. Y ahora, la investigada es Laura Ojeda por las posibles chuzadas a Day Vásquez.

La investigación contra Laura Ojeda se conoce cuando la Fiscalía hizo una compulsa de copias tras la denuncia de SEMANA que expuso cómo el proceso contra Nicolás Petro habría sido objeto de una chuzada. El documento reveló que personas ajenas a la investigación habrían ingresado al sistema de la Fiscalía y, al parecer, consultaron algunos actos de verificación luego de la segunda imputación contra el hijo del presidente.

SEMANA conoció que dos policías, adscritos a la Dijín, hicieron varias consultas en el sistema que guarda las actuaciones investigativas de la Fiscalía y contra Nicolás Petro. Los nombres de los policías quedaron registrados en el sistema y la fiscal a cargo del proceso lo advirtió en plena audiencia. Por eso se solicitó una investigación formal.

Se investigan las presuntas chuzadas de el caso de Nicolás Petro. Foto: GETTY IMAGES

“Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución, situación irregular que fue informada de inmediato a la señora fiscal general y a los superiores jerárquicos, toda vez que ningún particular puede acceder o conocer información reservada de los radicados internos”, señaló la fiscal Lucy Laborde en su momento.

La compulsa se convirtió en una investigación formal que ha tenido varias mesas técnicas para determinar la responsabilidad y alcance de quienes habrían ingresado al sistema para conocer detalles de la nueva imputación a Nicolás Petro, por presuntos hechos de corrupción mientras ejerció como diputado del Atlántico.