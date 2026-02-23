Nación

Defensa de Nicolás Petro pide excluir la confesión del hijo del presidente Gustavo Petro en entrevista a SEMANA

En la entrevista de agosto de 2023, el entonces diputado aseguró que no se iba a “inmolar” por su padre.

Redacción Semana
23 de febrero de 2026, 7:04 p. m.
Nicolás Petro Burgos en audiencia preparatoria de juicio.
Nicolás Petro Burgos en audiencia preparatoria de juicio. Foto: Rama Judicial

En medio de la reanudación de la audiencia preparatoria de juicio, el abogado de Nicolás Petro Burgos le pidió al juez especializado de Barranquilla que descarte una docena de pruebas documentales, testimoniales y técnicas.

Entre las pruebas, pidió descartar del juicio la entrevista exclusiva que el hijo mayor del presidente Gustavo Petro entregó, en agosto de 2023, a la revista SEMANA, donde advirtió que no se iba a “inmolar” por su papá.

En dicha entrevista, Petro Burgos —quien había sido capturado junto a Day Vásquez y estaba a la espera de que se definiera su medida de aseguramiento— dio a entender que podía negociar con la Fiscalía General y entregar información.

Esto se debe a que los hechos por los que había sido investigado tenían relación con el supuesto dinero que recibió por parte del exnarcotraficante Samuel Santander Lopesierra, alias el Hombre Marlboro, y del empresario Gabriel Hilsalca, para la campaña presidencial de Gustavo Petro en 2022.

La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

Para el abogado Carranza, esta entrevista puede ser tenida en cuenta, puesto que la ley impide considerar declaraciones que conduzcan a una autoincriminación.

“Desde el punto de vista legal, su señoría, es inadmisible que los dichos de una persona que busca un principio de oportunidad puedan servir de evidencia (...) Entre eso, lo que aparece en la revista SEMANA como una entrevista”, manifestó el apoderado de Petro Burgos.

“Acá es donde vengo al punto de la congruencia, porque, por un lado, las manifestaciones que se hicieron ante la Fiscalía no pueden ser usadas en su contra; y, en ese mismo contexto, lo que registró la revista SEMANA fueron esas declaraciones. Entonces, su señoría, que entre como prueba esa entrevista significa que entra por la puerta de atrás lo que la Corte Constitucional ha cerrado para siempre”, añadió.

Por esto, no se pueden hacer citaciones ni menciones de lo que allí quedó plasmado. “No se puede convertir en prueba sobre lo que ya ha sido prohibido. Eso no puede ser permitido. Nicolás tiene derecho a guardar silencio en este proceso”, manifestó Carranza, quien planteó en su teoría de la defensa la existencia de una persecución institucional contra los integrantes de la familia Petro, motivada por un “sesgo” encaminado hacia una “persecución política”.

Nicolás Petro Burgos utilizó a sus escoltas para mover el “entramado de corrupción” en la Gobernación del Atlántico, advierte la Fiscalía

Finalmente, aseveró que, en las audiencias de 2025, se rechazaron como prueba los interrogatorios que rindió Nicolás Petro Burgos ante varios fiscales.

Otras pruebas

En la audiencia de este lunes 25 de febrero, que se extendió durante seis horas, la defensa del exdiputado por el Atlántico pidió rechazar los testimonios del ministro del Interior, Armando Benedetti, y del representante a la Cámara, Agmeth Escaf.

Esto, al considerar que sus declaraciones no tienen relación con los hechos materia de investigación. El apoderado del hijo mayor del Presidente manifestó que ya se rechazó la declaración de Ricardo Roa, pese a que este fue el gerente de la campaña presidencial en 2022.

Además, se pidió rechazar el celular que Day Vásquez entregó en marzo de 2023 a un fiscal que se trasladó desde Bogotá a Barranquilla para tomar la declaración de la entonces esposa de Petro Burgos.

