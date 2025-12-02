Suscribirse

Judicial

La Fiscalía denunció que personas “extrañas” se metieron a revisar el proceso de Nicolás Petro

La fiscal aseguró que el hijo del presidente Gustavo Petro tenía información “privilegiada”.

Redacción Semana
2 de diciembre de 2025, 2:05 p. m.
Nicolás Petro, dinero, maleta
La Fiscalía General le imputó cinco delitos a Nicolás Petro Burgos en el segundo proceso penal. | Foto: SEMANA

Antes de arrancar la audiencia de solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Nicolás Petro Burgos, la fiscal del caso hizo una grave denuncia. “El hijo del presidente Gustavo Petro tenía información privilegiada”.

La Fiscalía aseguró que el sistema de antecedentes y procesos del ente acusador, reportó una entrada no autorizada al expediente que corre en contra de Nicolás Petro por hechos de corrupción.

YouTube video player

En medio de la audiencia, la fiscal a cargo de la imputación de cargos y solicitud de medida de aseguramiento en contra del hijo del presidente de la República, reveló que los investigadores de la fiscalía lograron determinar que hubo un ingreso irregular al sistema que se conoce como SPOA.

Los hechos irregulares fueron advertidos a los directivos del ente acusador, en el propósito de que se adelante la investigación correspondiente, de cómo, cuándo y quién ingresó al sistema a revisar los procesos que cursan en contra de Nicolás Petro Burgos.

Contexto: Nicolás Petro Burgos no aceptó los cinco cargos que le imputó la Fiscalía por desvío de contratos en la Gobernación del Atlántico

“Se detectó el ingreso al sistema de una persona ajena a la institución, situación irregular que fue informada de inmediato a la señora fiscal general y a los superiores jerárquicos, toda vez que ningún particular puede acceder o conocer información reservada de los radicados internos”, precisó la fiscal Laborde.

La advertencia la hizo la fiscal, mientras anticipaba la solicitud de medida de aseguramiento en centro carcelario en contra de Nicolás Petro, ahora por hechos de corrupción, en un nuevo proceso por el cual ya le imputaron cinco cargos.

Nicolás Petro Burgos tiene otro proceso penal por su presunta participación en los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Así fue la constancia que dejó la Fiscalía

La fiscal Lucy Marcela Laborde advirtió de la gravedad del hecho que una persona totalmente ajena al proceso contra Nicolás Petro Burgos hubiera ingresado a un sistema totalmente reservado.

“Su Señoría, la fiscalía tercera adscrita a la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos el día 10 de septiembre de 2025 a las 6 de la tarde, recibió un documento poder dentro del radicado terminado en 1950″, relató la delegada.

“Se verá, su señoría en la pantalla ese poder que fue allegado por el señor Nicolás Fernando Petro Burgos y el cual se encontraba dirigido a diferentes personas excepto a las suscritas (...) Ese radical se encontraba dirigido al centro de servicios judiciales de Bogotá al centro de servicios judiciales de Barranquilla, la fiscal de apoyo y a diferentes personas excepto a la suscrita”, continuó.

“El 10 de septiembre de 2025, a las 6 de la tarde, llama la atención de esta delegada que el señor Nicolás Fernando Petro se encuentra vinculado a esta noticia criminal. El señor Nicolás Fernando Petro obtuvo información privilegiada, clasificada y prohibida para el público y allegó este poder”, se cuestionó.

“¿Cómo obtuvo el señor Nicolás Petro la información sobre esta noticia criminal? La fiscalía solicitó una información a las TICS de la Fiscalía General de la Nación habiéndose verificado que ese mismo día, 10 de septiembre 2025, a las 8 de la mañana, a ese número de SPOA y a los a varios de los radicados correspondientes a ese radicado matriz terminado en 001 ingresó una persona ajena a la institución Fiscalía General de la Nación", explicó la fiscal Laborde.

La delegada advirtió que la obtención de esta información clasificada ya le fue puesta en conocimiento a la fiscal General, Luz Adriana Camargo, y a los integrantes de la cúpula del ente investigador.

“Es que su señoría, una persona que no pertenezca a la institución, no puede ingresar para conocer los números de radicado en su contra. Solamente teniendo el número del radicado podría ingresar para obtener alguna información, no toda”, concluyó.

