Este martes 5 de mayo, el fiscal delegado ante el Tribunal Superior de Bogotá, Mario Andrés Burgos Patiño, presentó su carta de renuncia irrevocable a la Fiscalía General.

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En la misiva, presentada ante la fiscal general, Luz Adriana Camargo, y el vicefiscal, Gilberto Javier Guerrero Garzón, Mario Andrés Burgos pidió medidas que garanticen su integridad y protección.

Burgos es reconocido por haber llevado a juicio a Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito de funcionario público.

Así reaccionó el fiscal Mario Burgos tras escuchar el sentido de fallo condenatorio contra Jhonier Leal. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/81p5cj18nx — Revista Semana (@RevistaSemana) February 27, 2024

En la carta, el fiscal señala que laborará en el ente investigador hasta el próximo lunes 11 de mayo “o en la fecha que la entidad estime pertinente para efectos de la entrega formal del cargo”.

“Esta determinación responde a consideraciones de carácter personal y profesional que me conducen a culminar esta etapa de mi vida al servicio de la institución”, añadió.

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Igualmente, le pidió a la Fiscal General que, una vez salga del cargo, se dispongan medidas dirigidas a su protección. Esto teniendo en cuenta una situación de riesgo que se ha venido presentando.

“Respetuosamente, señora fiscal general de la Nación, doctora Luz Adriana Camargo, solicito se disponga la adopción inmediata de medidas urgentes, prioritarias y eficaces orientadas a salvaguardar mi seguridad e integridad personal, así como las de mi núcleo familiar, en atención del riesgo que actualmente afrontamos, como es de su conocimiento”, enfatiza la misiva firmada por el fiscal.

#Nación | Sigue la persecución contra el fiscal Mario Burgos, quien llevó a juicio a Nicolás Petro. Lo trasladaron a dirección de delitos contra el medio ambiente. https://t.co/tiTJibMQqO — Revista Semana (@RevistaSemana) July 23, 2024

Burgos Patiño es recordado por adelantar la investigación que llevó a la condena de 55 años de prisión para Jhonier Leal por el asesinato de su hermano, el estilista Mauricio Leal; y su madre, Marleny Orjuela, registrado el 22 de noviembre de 2021, en el municipio de La Calera, Cundinamarca.

Igualmente, destrabó las investigaciones por el crimen del fiscal antimafia paraguayo Marcelo Pecci, registrado en mayo de 2022 cuando se encontraba de luna de miel en la isla de Barú, cercana a Cartagena.

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En la actualidad, adelantaba la investigación contra el abogado José Manuel Gnecco Valencia por el homicidio de su esposa, María Mercedes Gnecco, ocurrido en San Andrés en octubre de 2021.

“El deber cumplido”

En la carta de renuncia, Burgos Patiño aseveró que se retira de la institución con la cabeza en alto y con la seguridad de que cumplió con sus funciones.

"¿A quién se le pasa por la cabeza acabar con la vida de su madre y de su hermano?": El fuerte reproche del fiscal Mario Burgos a Jhonier Leal. https://t.co/if1kX8qDUN pic.twitter.com/tfeFVYPzQk — Revista Semana (@RevistaSemana) February 27, 2024

“Me retiro con la satisfacción del deber cumplido y con la tranquilidad de haber dado siempre lo mejor de mí en el ejercicio de mis funciones, confiado en que los procesos a mi cargo continuarán su curso conforme a la ley y a la Constitución, culminando de la mejor manera en procura de decisiones justas y, teniendo como resultados próximas sentencias condenatorias que honren el trabajo realizado con pasión y el compromiso con la justicia”, añadió.

Por esto, les agradeció a los directivos de la Fiscalía General y su equipo de trabajo para cumplir, así, con las misiones institucionales del ente persecutor del delito en Colombia.

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“Servir a la administración de justicia y trabajar en favor de la legalidad, la verdad y la protección de los derechos de la sociedad y las víctimas ha sido, sin duda, uno de los mayores honores en mi trayectoria como servidor público”, manifestó.

Finalmente, señaló que está presto para adelantar la entrega de su cargo “de manera organizada y transparente” con el fin de “garantizar una adecuada transición en las funciones asignadas”.