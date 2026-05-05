Autoridades como el Ideam advierten sobre el posible arribo de la primera onda tropical del año, un sistema que incrementaría las lluvias en el Caribe colombiano y anticipa el inicio de una fase climática clave.

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Incremento de nubosidad y precipitaciones en el norte del país

Una nueva señal de transición climática comienza a tomar forma sobre el Caribe colombiano.

La posible llegada de la primera onda tropical del año, prevista para los próximos días, marca el inicio de una dinámica atmosférica que suele intensificar las lluvias en la región y anticipar la temporada ciclónica.

De acuerdo con reportes basados en pronósticos del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, este tipo de sistemas atmosféricos son uno de los principales moduladores de las precipitaciones en el norte del país, especialmente entre mayo y noviembre.

Según lo explicado por meteorólogos en medios regionales, la primera onda tropical de 2026 podría ingresar en cuestión de días, generando un aumento progresivo de la nubosidad y lluvias en departamentos del Caribe colombiano.

Estas precipitaciones no serían un evento aislado, sino parte de un patrón estacional que se activa con mayor frecuencia a partir de mayo.

Dicho comportamiento coincide con los análisis climáticos oficiales del Ideam, que proyectan para mayo condiciones variables de precipitación en el país.

Esto afectará sectores específicos de la región Caribe, particularmente en zonas como La Guajira y el sur de Córdoba.

En términos técnicos, las ondas tropicales son perturbaciones atmosféricas que viajan de este a oeste en la zona intertropical. Su paso favorece la formación de nubes, tormentas eléctricas y lluvias de intensidad variable.

En Colombia, su impacto suele sentirse con mayor fuerza en el Caribe y en áreas del norte de la región Andina, dependiendo de la interacción con otros fenómenos como frentes fríos residuales o sistemas de baja presión.

El contexto climático de 2026 añade un elemento adicional de incertidumbre.

Autoridades como el Ideam han advertido sobre la posible transición hacia un evento de El Niño en el segundo semestre del año, con probabilidades significativas entre mayo y julio.

Esto implica que, aunque en el corto plazo se registren lluvias asociadas a ondas tropicales, el comportamiento del clima podría cambiar hacia condiciones más secas en los meses posteriores si el fenómeno se consolida.

Además, el país viene de un inicio de año marcado por lluvias por encima de lo normal en varias zonas del Caribe, lo que ha generado suelos saturados y una mayor vulnerabilidad frente a nuevos episodios de precipitación.

El posible ingreso de la primera onda tropical del año, según el IDEAM, podría intensificar las precipitaciones en la región Caribe. Foto: Getty Images

Impacto por lluvias y aumento de riesgos

La llegada de una onda tropical puede incrementar el riesgo de eventos como inundaciones, crecientes súbitas o afectaciones en infraestructura.

Esto se puede presentar especialmente en áreas urbanas y rurales con drenaje limitado.

La vigilancia temprana de ondas tropicales es clave, ya que algunas de ellas pueden evolucionar hacia sistemas más organizados bajo condiciones favorables en el océano Atlántico.

En ese contexto, la eventual llegada de la primera onda tropical no solo representa un aumento inmediato de lluvias en el Caribe colombiano, sino también el inicio de una etapa climática que exige monitoreo constante.

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Las autoridades recomiendan seguir los boletines oficiales y reportes meteorológicos, dado que la evolución de estos sistemas puede cambiar rápidamente y modificar el pronóstico en cuestión de horas.