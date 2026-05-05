Rotación del pico y placa en Bogotá del miércoles 6, al viernes 8 de mayo: atentos conductores

La Secretaría Distrital de Movilidad (SDM) recordó cómo regirá la rotación del pico y placa en Bogotá del miércoles 6, al viernes 8 de mayo de 2026.

La entidad detalló que los horarios y las placas autorizadas se mantienen, según lo establecido para vehículos particulares y taxis.

Movilidad de Bogotá este martes 5 de mayo: reportan volcamiento de camión en la calle 13

En tal sentido, para esos tres días, la medida regirá de la siguiente manera para carros particulares:

Miércoles 6 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Jueves 7 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 1, 2, 3, 4 y 5.

Viernes 8 de mayo: pueden circular los vehículos con placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0.

Los horarios establecidos para la aplicación de la medida se mantienen sin modificaciones. Durante estos periodos, los conductores cuya placa no esté autorizada deben abstenerse de circular para evitar sanciones.

Para vehículos particulares, la restricción rige entre las 6:00 a. m. y las 9:00 p. m., mientras que para taxis opera desde las 5:30 a. m. hasta las 9:00 p. m.

La entidad también reiteró que los ciudadanos que deseen ser exentos del pico y placa pueden registrarse en la plataforma oficial y consultar la modalidad de “Pico y Placa Solidario”, una opción mediante la cual es posible realizar un pago para utilizar el vehículo sin restricciones dentro de Bogotá.

Estos son los únicos documentos que le puede solicitar tránsito en un retén: que no lo engañen

La SDM precisó que el único canal oficial para adquirir esta modalidad es el sitio web institucional, www.movilidadbogota.gov.co, y señaló que el pago debe realizarse exclusivamente a través del botón de PSE habilitado dentro de la misma plataforma.

Restricción para taxis

Entre tanto, para los taxis, la medida regirá del miércoles 6, al viernes 8 de mayo de 2026, tal como se expone a continuación: