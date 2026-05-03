¿Cómo será el pico y placa durante el mes de mayo en Cali? Ojo a las novedades

El pasado 5 de enero inició la implementación de la medida del pico y placa en la capital del Valle del Cauca. La Secretaría de Movilidad Distrital de Cali indicó que la rotación se mantendrá durante este mes de mayo y se extenderá hasta el 30 de junio de 2026.

La medida tiene un horario habitual que inicia a las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes. Los días festivos y fines de semana son la excepción. Las multas por incumplir la restricción del pico y placa corresponden a medio salario mínimo.

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Rotación por día durante mayo de 2026

Día Placas terminadas en Lunes 1 y 2 Martes 3 y 4 Miércoles 5 y 6 Jueves 7 y 8 Viernes 9 y 0

Vehículos exentos (principales)

Vehículos de emergencia y socorro (ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.).

(ambulancias, bomberos, Cruz Roja, etc.). Servicio oficial , diplomáticos y consulares.

, diplomáticos y consulares. Vehículos que transporten personas con discapacidad o movilidad reducida (con acreditación).

o movilidad reducida (con acreditación). Vehículos híbridos y eléctricos .

. Los vehículos de carga con capacidad mayor o igual a cinco ( 5 ) toneladas, según su licencia de tránsito.

con capacidad mayor o igual a cinco ( ) toneladas, según su licencia de tránsito. Quienes paguen la tasa por congestión o contaminación .

. Motocicletas.

La medida tiene un horario habitual que inicia a las 06:00 a. m. y finaliza a las 07:00 p. m. de lunes a viernes. Foto: Bernardo Peña / El País

Recomendaciones para no infringir la norma

Consultar canales oficiales de la Secretaría de Movilidad.

Usar apps autorizadas para verificar la restricción.

autorizadas para verificar la restricción. Preferir MIO, taxis o medios alternativos como la bicicleta.

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“Esta actualización busca mejorar la movilidad, reducir la congestión vehicular en horas pico y contribuir a la descontaminación ambiental de Cali. Invitamos a todos los caleños a planificar sus desplazamientos, utilizar el transporte público y respetar la nueva rotación para una movilidad más eficiente y sostenible”, manifestó Gustavo Orozco, secretario de Movilidad Distrital.

Transporte público colectivo en Cali, ¿con los días contados? Concejales y transportadores hacen exigencia clave

Recientemente, concejales de la capital del Valle del Cauca expresaron su preocupación ante la posible salida de los buses del Transporte Público Colectivo (TPC) en la ciudad.

Estos vehículos podrían desaparecer en el año 2027 por decisión del gobierno distrital, el cual mantiene en estos momentos en espera la renovación de los vehículos y la falta de implementación del Sistema Inteligente Integrado de Transporte Público (SIITP), el cual fue ordenado por el gobierno local y el concejo en el año 2022, es decir, cuatro años a la espera de este sistema.

Muchos de los concejales que estuvieron en la plenaria, además de representantes del gremio automotor, afirman que la fecha estipulada podría incluso llegar antes.

Uno de los mayores puntos que destaca esta situación son las apariciones de buses de transporte ilegal en Cali, los cuales se han convertido en el mayor competidor a día de hoy del sistema Mio (Masivo Integrado de Occidente) y el TPC.

Los registros indican que a la fecha, el transporte informal en Cali realiza la movilización de más de 500.000 pasajeros diarios, afectando la seguridad de los usuarios, junto con la estabilidad de 10 empresas vehiculares legales (Ermita, Montebello, Desepaz, Alameda, Villanueva, Recreativo, Papagayo, Verde Bretaña, Cañaveral y Río Cali) que operan en Cali y ofrecen su servicio de transporte a los ciudadanos.

En el caso del TPC, solamente movilizan diariamente alrededor de 100.000 usuarios, mientras que el sistema Mio tiene cerca de 300.000 pasajeros al día.