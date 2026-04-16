Clima en Cali: estos son los horarios de las lluvias, según el Ideam

El Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer en su más reciente informe cómo estará el clima para la ciudad de Cali durante este jueves, 16 de abril. Habrá predominio de nubosidad y lluvias en horas de la tarde y la noche.

Asimismo, indicaron que habrá un “cielo entre parcial a mayormente nublado con probabilidad de lluvias ligeras a moderadas, especialmente en horas de la tarde y noche”. Estiman una temperatura máxima de 31 grados centígrados.

Las lluvias también afectan varias zonas del país, especialmente la región andina y pacífica, donde esperan también más lluvias. “Se esperan lluvias de intensidad moderada a fuerte, con mayor incidencia en el centro y sur de la región Pacífica y la región Andina”, dijo el Ideam.

Lluvias en Cali Foto: José Luis Guzmán / El País

De igual manera, precisaron: “Se esperan cielos de parcial a mayormente nublados con lluvias moderadas a localmente fuertes, especialmente en el oriente del Valle del Cauca, con los mayores acumulados en horas de la tarde y la noche”.

Es necesario que la ciudadanía se encuentre alerta a las recomendaciones de las autoridades para evitar graves emergencias.

“Durante las últimas horas se han presentado condiciones nubladas y precipitaciones sobre sectores de la región Andina y Pacífica”, explicó el Ideam.