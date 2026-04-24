‘Feria de Oportunidades para la Libertad’: así preparan a los internos de la cárcel de Villahermosa para su regreso a la sociedad

La construcción de paz en el Valle del Cauca se trasladó a los pabellones de la Cárcel de Villahermosa. En una jornada denominada ‘Feria de Oportunidades para la Libertad’.

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La Secretaría de Paz y Cultura Ciudadana Distrital desplegó a sus equipos de Estrategias Poblacionales para acompañar a las personas privadas de la libertad que están próximas a culminar sus procesos judiciales.

El operativo social busca que la libertad no sea un salto al vacío, sino un proceso con herramientas claras para el acceso a oportunidades y el ejercicio de derechos fundamentales.

La reinserción social es un tema que genera preocupación en las autoridades. Foto: Creada con IA

El reto de transformar historias

Durante la feria, la Red de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos socializó estrategias enfocadas en la Transformación de Imaginarios.

Este espacio de reflexión busca que los internos se proyecten en un futuro basado en la convivencia y la legalidad, rompiendo con los estigmas que suelen perseguir a quienes salen de prisión.

“Construir paz también implica generar oportunidades reales para la reintegración, acompañar a las personas en sus procesos y reconocer su capacidad de transformar sus historias desde el ejercicio de sus derechos”, subrayó Nigeria Rentería Lozano, secretaria de Paz y Cultura Ciudadana de Cali.

Para las autoridades, llegar a estos contextos penitenciarios permite escuchar de primera mano las dudas y miedos de los internos, aportando a la construcción de nuevos proyectos de vida desde la dignidad.

El impacto de la jornada se reflejó en los testimonios de los asistentes, quienes ven en estas ferias una luz de esperanza para cuando recuperen su libertad. Uno de los participantes destacó que estos espacios “nos ayudan a pensar en un futuro diferente”.

Por su parte, Carolina Caicedo Restrepo, líder de la Red de Defensores de Derechos Humanos, señaló que la intervención permite que las personas puedan proyectarse desde la convivencia una vez salgan de Villahermosa.

Con esto se busca que los presos al salir de la cárcel puedan reintegrarse más fácilmente a la sociedad. Foto: Alcaldía de Cali API

Acciones por el tejido social

Esta iniciativa busca fortalecer el tejido social a través de acciones incluyentes. Al brindar orientación y herramientas clave para la reincorporación, el Distrito le apuesta a reducir los índices de criminalidad mediante la generación de oportunidades reales de vida.

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La jornada cerró con una participación activa de los internos, quienes recibieron información que les será útil una vez crucen las puertas del penal, apostándole a una ciudad más segura y en paz.