Cali tendrá lluvias durante gran parte de la jornada: este es el reporte del Ideam

El último reporte entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una inestabilidad atmosférica. Asimismo, indicaron que habrá abundante nubosidad y las lluvias intermitentes.

Colombia bajo agua: lluvias intensas y cielo gris dominarán el país en las próximas 24 horas

“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y tarde. En la noche, son posibles lloviznas”, dijo la entidad.

Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

De igual manera, dieron a conocer que “se esperan condiciones nubosas y lluvias en varias zonas del país, especialmente en las regiones Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica”.

En las últimas horas se han registrado lluvias en varios sectores del departamento de Valle del Cauca, lo que refuerza la continuidad de lluvias en varios sectores de esta zona de Colombia.

La temperatura máxima estimada para Cali será de 29 °C, en medio de un ambiente húmedo que podría generar sensación térmica elevada pese a la presencia constante de nubosidad.