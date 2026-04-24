Valle del Cauca

Cali tendrá lluvias durante gran parte de la jornada: este es el reporte del Ideam

La entidad entregó el clima para este viernes, 24 de abril.

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Redacción Semana
24 de abril de 2026 a las 7:34 a. m.
Lluvias en Cali.
Lluvias en Cali. Foto: José Luis Guzmán

El último reporte entregado por el Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales (Ideam) dio a conocer que la ciudad de Cali, en Valle del Cauca, tendrá una inestabilidad atmosférica. Asimismo, indicaron que habrá abundante nubosidad y las lluvias intermitentes.

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“Se prevé cielo mayormente nublado, con probabilidad de lluvias entre ligeras y moderadas en horas de la mañana y tarde. En la noche, son posibles lloviznas”, dijo la entidad.

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Panorámica de Cali. Foto: DANIEL JARAMILLO

De igual manera, dieron a conocer que “se esperan condiciones nubosas y lluvias en varias zonas del país, especialmente en las regiones Andina, Amazonía, Orinoquía y Pacífica”.

En las últimas horas se han registrado lluvias en varios sectores del departamento de Valle del Cauca, lo que refuerza la continuidad de lluvias en varios sectores de esta zona de Colombia.

La temperatura máxima estimada para Cali será de 29 °C, en medio de un ambiente húmedo que podría generar sensación térmica elevada pese a la presencia constante de nubosidad.