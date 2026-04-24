Colombia, bajo agua: lluvias intensas y cielo gris dominarán el país en las próximas 24 horas

Colombia enfrentará una jornada marcada por cielos cubiertos y lluvias generalizadas en regiones como la Andina, Pacífica, Amazonía y Orinoquía, con impactos también en varias zonas del Caribe.

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Ideam prevé precipitaciones moderadas y fuertes en varias regiones del país

El territorio colombiano enfrentará en las próximas 24 horas un escenario dominado por la nubosidad y las precipitaciones en gran parte de sus regiones, según el pronóstico meteorológico nacional.

Las condiciones atmosféricas estarán marcadas por la persistencia de sistemas de humedad que favorecerán lluvias de variada intensidad.

En la región Caribe, aunque no se espera un panorama completamente lluvioso, el cielo se mantendrá entre parcial y mayormente nublado.

Las condiciones más inestables se concentrarán en el occidente de La Guajira, así como en sectores del sur de Bolívar, Cesar y Córdoba, donde se prevén lluvias de moderadas a fuertes, principalmente en horas vespertinas y nocturnas.

Capitales como Barranquilla y Cartagena tendrán intervalos de tiempo seco, aunque no se descartan lloviznas dispersas durante la mañana.

En el archipiélago de San Andrés, Providencia y Santa Catalina predominará el cielo entre ligero y parcialmente nublado, con condiciones mayormente secas. Sin embargo, no se descartan lluvias puntuales y de baja intensidad.

La región Andina será una de las más afectadas por la inestabilidad atmosférica.

Sectores de Antioquia, Santander, Boyacá, Cundinamarca, Tolima, Huila, Caldas, Quindío y Risaralda se espera cielo mayormente nublado durante la jornada, con precipitaciones.

En el Pacífico colombiano, el panorama será igualmente activo. Departamentos como Chocó, Valle del Cauca, Cauca y Nariño tendrán cielos mayormente cubiertos y lluvias persistentes, que en algunos momentos podrían ser intensas.

Las precipitaciones más significativas se concentrarán en el centro y oriente del Chocó, el oriente del Valle, zonas del occidente y suroriente del Cauca, y el centro y oriente de Nariño, especialmente durante la tarde y la noche.

La Orinoquía tampoco escapará a la inestabilidad. En Vichada, Arauca, Casanare y el occidente del Meta se anticipan condiciones de nubosidad generalizada con lluvias de moderadas a fuertes, particularmente en la segunda mitad del día.

En la Amazonía el panorama será uno de los más lluviosos del país. Putumayo, Caquetá, Guaviare, Vaupés, Amazonas y Guainía experimentarán precipitaciones persistentes durante gran parte de la jornada, con acumulados significativos en algunos sectores.

Las principales ciudades de la región Caribe registran cielo entre parcial y mayormente nublado, con presencia de lloviznas y lluvias intermitentes en sectores como Barranquilla y Cartagena, mientras persisten condiciones cálidas y húmedas durante el día. Foto: Getty Images

Pronóstico del clima en las principales ciudades del país

En Barranquilla y Cartagena se espera un cielo entre parcial y mayormente nublado, con algunas lloviznas en las primeras horas del día, pero con tendencia a condiciones secas durante el resto de la jornada.

Las temperaturas máximas alcanzarán valores cercanos a los 32 y 31 °C, respectivamente, manteniendo el ambiente cálido característico de la región.

Bucaramanga tendrá un panorama más inestable, con cielo mayormente nublado y posibilidad de lluvias moderadas, que podrían intensificarse en la tarde.

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La temperatura máxima rondará los 26 °C.

En Cali, el cielo permanecerá cubierto durante gran parte del día, con lluvias entre ligeras y moderadas en la mañana y la tarde, mientras que en la noche podrían presentarse lloviznas dispersas. La temperatura máxima será cercana a los 29 °C.

Medellín enfrentará condiciones similares, con cielo mayormente nublado y lluvias intermitentes de ligera a moderada intensidad en la tarde, además de lloviznas nocturnas. La temperatura alcanzará los 27 °C.

Popayán registrará una de las condiciones más lluviosas entre las capitales, con nubosidad persistente y precipitaciones ligeras a moderadas durante el día. La temperatura máxima será de aproximadamente 24 °C.

En Tunja, el cielo estará entre parcial y mayormente nublado, con lluvias débiles a moderadas en algunos momentos de la tarde y lloviznas hacia la noche.

La temperatura no superará los 18 °C, manteniendo el ambiente frío característico de la ciudad.