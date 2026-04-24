El año pasado, la Secretaría Distrital de Movilidad impulsó el uso de los carriles preferenciales en varios corredores de la ciudad. Su finalidad es facilitar y mejorar los tiempos de viaje de las personas que se movilizan en el Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

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Según la normativa, esas vías deben ser de uso exclusivo para los buses de la entidad y solo pueden ser utilizadas por vehículos particulares en situaciones puntuales.

Los carriles preferenciales se pueden identificar porque están ubicados al costado derecho de los corredores y tienen un marcador en color naranja y blanco con la inscripción “bus carril”.

¿Dónde hay carriles preferenciales en Bogotá?

Carrera 13, desde la calle 19 hasta la 67

Carrera Séptima entre calles 32 y 134

Carrera 15 entre calles 72 y 100

Calle 72 entre carreras Séptima y 15A

Avenida Primero de Mayo entre carreras 10 y 80

Avenida Boyacá entre la calle 134 y la Av. Villavicencio

Avenida NQS entre la carrera 68 y la calle 92

Avenida de las Américas entre la carrera 50 y la Av. Ciudad de Cali

Calle 19 entre la carrera 3 y la Av. NQS

En el corredor de la carrera 13, hay puntos con cámaras de fotodetección que cuentan con la capacidad de recopilar evidencias de posibles infracciones. En esta vía, más de 15.500 usuarios utilizan los buses de transporte público del sistema y se benefician del carril preferencial.

“La elección de este corredor no es casualidad: la carrera 13 soporta desvíos derivados de más de 997 Planes de Manejo de Tránsito (PMT) por obras de la ciudad, principalmente las obras de la Línea 1 del Metro por la Avenida Caracas, y concentra un fuerte dinamismo comercial, con clínicas, oficinas, locales y zonas de ocio que generan altos niveles de congestión y parqueo indebido”, explicó la Secretaría Distrital de Movilidad, Claudia Díaz.

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Recomendaciones para los conductores

Los vehículos particulares solo pueden entrar al carril preferencial en situaciones particulares. Está permitido que realicen una detención momentánea para el ascenso o descenso de personas, siempre y cuando no sea en un paradero de TransMiZonal.

El carril preferencial de la carrera 13 tiene cámaras con fotodetección. Foto: Secretaría de Movilidad

Pueden hacer giros a la derecha y tomar el carril para salir o ingresar a predios. Los vehículos de emergencia y socorro tienen la competencia para hacer uso de la vía.

“Queremos enviar un mensaje claro: el carril preferencial es para los buses TransMiZonales de TransMilenio y su respeto es fundamental para garantizar recorridos más fluidos y seguros. No se trata de imponer multas, sino de proteger a los usuarios del transporte público y recuperar la eficiencia en todo el corredor para todos los usuarios”, añadió la secretaria.

Se consideran infracciones invadir o bloquear el carril, circular de manera continua por el mismo y realizar cargue y descargue de mercancías en horarios no permitidos. Estas acciones acarrean una multa equivalente a 15 salarios mínimos diarios legales vigentes, es decir, aproximadamente 633.200 pesos.