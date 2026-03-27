¿Qué tienen de especial los nuevos buses que entrarán en operación en Bogotá? Esto es lo que debe saber

Bogotá comenzó una nueva etapa en su sistema de transporte, con la llegada de los primeros 68 buses eléctricos destinados a rutas zonales.

Estos vehículos hacen parte de un total de 711 que se integrarán progresivamente entre 2026 y 2027, marcando el inicio de la modernización del Sistema Integrado de Transporte Público (SITP).

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El alcalde Carlos Fernando Galán destacó la importancia de esta renovación, al asegurar:

“Bogotá no se detiene en la modernización de su sistema de transporte. Este es un salto muy importante en movilidad, sostenibilidad y calidad de vida para la ciudadanía”.

Asimismo, explicó que esta nueva flota reemplazará buses con más de 15 años de operación, dando paso a vehículos más eficientes.

Menos emisiones y una ciudad más sostenible

Uno de los principales beneficios de estos buses es su impacto ambiental. Se estima que la nueva flota permitirá reducir más de 2.600 toneladas de dióxido de carbono al año, un aporte en la lucha contra el cambio climático.

Los buses fueron fabricados en Colombia. Foto: Red social X: Alcaldía de Bogotá

Con esta iniciativa, la ciudad fortalece su apuesta por la movilidad sostenible y se posiciona como referente en la implementación de tecnologías limpias en el transporte público.

Más tecnología y mejor experiencia para los usuarios

Los nuevos buses estarán equipados con herramientas que buscan mejorar la calidad del servicio. Entre sus características se incluyen conexión wifi, puertos USB, cámaras de seguridad, pantallas informativas, espacios inclusivos y sistemas de emergencia.

La gerente de TransMilenio, María Fernanda Ortiz, resaltó el enfoque ciudadano del proyecto al afirmar: “Esta flota es para todos los usuarios. Por eso invitamos a la ciudadanía a cuidarla”.

Además, estos vehículos ofrecen mejores condiciones para los conductores, al reducir factores como el ruido, la vibración y el calor dentro de la cabina.

Impulso a la industria nacional y generación de empleo

Los buses fueron fabricados en Colombia, lo que representa un impulso para la industria local y la generación de empleo. Más de mil trabajadores participaron directamente en su producción, junto con una amplia red de proveedores.

El gerente de la compañía fabricante, James Posada Rosero, destacó el impacto del proyecto al señalar: “Esto es ingeniería colombiana. Es un proyecto que no solo transforma la movilidad, sino que fortalece una industria que genera miles de empleos”.

Inclusión y oportunidades en el sector transporte

El proyecto también promueve la participación de mujeres en el sector. Desde la operación hasta la fabricación, se ha impulsado la inclusión laboral.

Avance de Bogotá en la movilidad sostenible. Foto: TransMilenio/Web

La conductora Paola Cano señaló: “Para nosotras es un orgullo ser parte de esta transformación”, destacando el impacto social de la iniciativa.

Con la entrada de estos buses eléctricos, Bogotá avanza hacia un sistema de transporte más limpio, moderno e incluyente, enfocado en mejorar la calidad de vida de sus habitantes.