Colombianos que compren estos carros tendrán un importante beneficio: tras decisión del Gobierno, saldrían más baratos

Los colombianos que compran algunos modelos de carros se verán beneficiados por un programa del Gobierno nacional que busca ayudar a las empresas de la industria automotriz y a los propietarios de vehículos.

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El proyecto de ley también tiene el objetivo de que más colombianos se animen a comprar vehículos que les brinden una retribución económica. La estrategia podría ayudar a la economía nacional.

Las empresas de ensamblaje o importación de vehículos eléctricos e híbridos enchufables se verán beneficiadas por el proyecto de ley. El Gobierno espera reducir la dependencia de las importaciones y reforzar la manufactura colombiana. Esto generaría mayores oportunidades de empleo en Colombia y mejoraría la industria.

El Régimen de Transformación y Ensamble para Vehículos Eléctricos (RTE-E) y el Instrumento para Nuevos Proyectos Industriales de Movilidad Híbrida Enchufable y Eléctrica (INPIMHEL) son los mecanismos diseñados para atraer inversión extranjera y seguir la transición hacia una movilidad sostenible.

“La finalidad es promover la instalación, ampliación o reconversión de nuevas plantas industriales basadas en tecnologías limpias, procesos de manufactura avanzada y criterios de eficiencia energética, en coherencia con la política de reindustrialización, la transición energética justa y los objetivos de desarrollo sostenible”, expresa el Artículo 7 del proyecto de ley.

Con la ley, más carros eléctricos podrán ser ensamblados en Colombia. Foto: Getty Images

¿Qué pasará con los aranceles?

El proyecto incluiría un alivio tributario para las nuevas plantas industriales. Esto permitirá que se importen sistemas especializados, equipos técnicos y la maquinaria necesaria con un arancel del 0 %.

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Estos incentivos bajarían los costos de producción, importación y pagos tributarios de vehículos eléctricos, lo que podría causar una reducción de precios para el consumidor y la compra masiva de este tipo de automóviles.

Los vehículos desarmados o semidesarmados (CKD y SKD) también se verían beneficiados. Las empresas de ensamblaje en Colombia podrían aumentar sus ganancias y sus operaciones gracias a la importación de estos dispositivos.

También se creará un límite de cupos anuales para el ingreso de vehículos terminados. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo regulará el cumplimiento del INPIMHEL y del plan de desarrollo industrial que fue publicado en el proyecto de decreto.