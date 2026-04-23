Reportan un aumento de carros Tesla en Medellín: hay más de 750 en la ciudad

En las últimas semanas, muchos medellinenses han notado un aumento en la circulación de carros de la marca Tesla en la capital de Antioquia. La empresa estadounidense anunció su llegada a Colombia en noviembre del año pasado y desde entonces han empezado la entrega de vehículos.

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Según datos de Fenalco y la Andi, entre enero y marzo de este año se vendieron 2.277 vehículos nuevos en Medellín. De esos, 750 fueron de Tesla, lo que corresponde a un 32,94%.

El modelo más solicitado por los antioqueños fue el Model Y, del que fueron compradas 491 unidades. Le siguió el Model 3 con 267 adquisiciones en la ciudad.

En Envigado se reportó la compra de 303 vehículos Tesla y otros dos en Sabaneta. Hasta ahora, la mayoría de carros de la marca han sido adquiridos en Bogotá, donde 1.692 fueron entregados.

El interés de los antioqueños en los automóviles eléctricos ha llamado la atención en el mercado automotor. La estrategia de precios competitivos de la marca ha sido su punto fuerte.

Cuando desembarcó en Colombia, con oficinas en Medellín y Bogotá, Tesla presentó vehículos en un rango de precios entre los 110 y los 120 millones de pesos para sus modelos más básicos.

Los precios y la tecnología de Tesla llamaron la atención de los colombianos. Foto: Getty

Estos valores llegaron a competir directamente con otras marcas que ofrecen costos similares o superiores. Eso, sumado a la oferta tecnológica que presenta Tesla, logró incrementar el interés de los colombianos.

“La entrada oficial de Tesla marca un antes y un después en la industria automotriz. No es solo el atractivo tecnológico, es la estrategia de precios: un Tesla desde 110 millones envía un mensaje claro al mercado”, explicó Felipe Segura Vásquez, profesor de Mercadeo Estratégico de la Universidad de los Andes en una publicación de LinkedIn.

Vehículos eléctricos en Medellín

Debido a la demanda de carros eléctricos en la capital de Antioquia, cada vez hay más estaciones de carga disponibles en la ciudad. Nada más Terpel tiene tres ubicadas en el área urbana y otras en Girardota, Sabaneta, Guarne y Barbosa.

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Adicional a esto, EPM instaló más de siete puntos de carga dentro de la ciudad. Por su parte, la empresa de tecnología Evinka Tech, especializada en infraestructura de carga, anunció que instalará 40 electrolineras en Medellín durante 2026.

“Medellín se posiciona como uno de los principales hubs de electromovilidad en el país, junto a Bogotá, motivo por el que los usuarios contarán con herramientas para completar sus recorridos”, indicó Andrés Albarracín, gerente de Evinka Tech en Colombia.

En total, serán 150 las estaciones que la compañía busca implementar en el país. En Medellín, ya hay una ubicada en La Aguacatala y se espera que se habiliten más en la vía que conecta a Bogotá con Antioquia.