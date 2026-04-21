Crédito impulsa compra de vehículos en Colombia, con 73.659 matrículas en el primer trimestre de 2026

El mercado automotor colombiano registró un inicio de año con resultados destacados. De acuerdo con el más reciente reporte de la Andi y Fenalco, durante el primer trimestre de 2026 se matricularon 73.659 vehículos nuevos, lo que representó un crecimiento del 47,8 % frente al mismo periodo del año anterior.

El comportamiento estuvo asociado a una mayor disponibilidad de inventario, especialmente de marcas asiáticas con alta carga tecnológica, así como al aumento en la oferta de modelos híbridos y eléctricos y a la ampliación de alternativas de financiación.

Según cifras del sector, entre el 60 % y el 70 % de los vehículos en el país se adquieren mediante crédito, una tendencia que se ha profundizado en 2026 por la digitalización de procesos y nuevos modelos de evaluación crediticia. Solo en enero se desembolsaron $1,19 billones en préstamos para vehículos en 15.316 operaciones, según un análisis de Fenalco Antioquia.

En este contexto, Marco Gómez Macías, cofundador de la fintech Bangk, señaló la importancia de analizar las condiciones de financiación antes de tomar una decisión. “Comprar el carro correcto con el crédito incorrecto es una de las formas más rápidas de deteriorar las finanzas personales. Por ello, uno de los errores más comunes en el mercado local es elegir el vehículo antes de solicitar el crédito, debido a que el entorno del concesionario está diseñado para maximizar la experiencia sensorial, lo que suele derivar en la aceptación de tasas altas por urgencia o cargos adicionales innecesarios, como seguros inflados o protecciones financieras no obligatorias”, explicó.

El experto indicó que una alternativa es definir primero las condiciones del crédito, evaluando tasas, plazos y seguros, y posteriormente seleccionar el vehículo de acuerdo con la capacidad de pago. Añadió que los procesos digitales permiten preaprobaciones en minutos y un mayor control sobre los costos asociados, lo que facilita comparar opciones y evitar cargos adicionales.

La compañía también informó que avanza en alianzas con concesionarios y marcas para facilitar la entrega de vehículos, manteniendo la posibilidad de que el usuario elija libremente entre distintas opciones del mercado.