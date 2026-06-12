Bares y restaurantes activan espacios para transmisión de partidos con la ‘Ruta Futbolera’

Andrés Carne de Res, Buffalo Wings, Irish Pub, Dos del Alma, Click Clack, Hanna Hops e Insurgentes hacen parte de la Ruta Futbolera Bia, una iniciativa que reúne restaurantes, bares y hoteles para habilitar espacios de transmisión de partidos durante la temporada.

La ruta integra más de 30 puntos de encuentro entre sedes y aliados. Andrés Carne de Res proyecta recibir aproximadamente 1.200 personas sentadas en Andrés D.C. y 2.200 en Andrés Chía. Irish Pub estima más de 30.000 asistentes durante la temporada y más de 90.000 cervezas servidas.

Cada establecimiento ha definido experiencias para los asistentes. Buffalo Wings presenta la campaña “Sin miedo a la roja”, beneficios por visitas registradas, All You Can Beer y activaciones especiales. Dos del Alma incluye planes como All You Can Eat de tacos y margaritas ilimitadas. Irish Pub cuenta con experiencias cerveceras, pantallas, pasaporte cervecero y dinámicas para el seguimiento de los partidos.

La Ruta Futbolera Bia funciona como una programación de espacios para la transmisión de encuentros deportivos y la movilización de público en diferentes establecimientos durante la temporada.

Detrás de la operación hay infraestructura de apoyo como iluminación, sonido, refrigeración, cocinas, datáfonos, pantallas y equipos conectados durante las jornadas. En este esquema, Bia participa como proveedor tecnológico para el monitoreo del consumo energético en los negocios vinculados.

Los establecimientos que integran la ruta hacen parte de una red de más de 4.200 clientes de Bia en sectores como restaurantes, hoteles, bares, comercios y oficinas.

La programación, los horarios y los puntos de encuentro pueden consultarse en www.rutafutbolera.com.