Francia Márquez: “No es así como se ganan elecciones”

La vicepresidenta, Francia Márquez, se pronunció en Cali tras el atentado que tuvo lugar en esa ciudad y emitió un comunicado de rechazo por lo ocurrido.

“Quiero rechazar enérgicamente lo que acaba de pasar aquí, a unos kilómetros, y es que acaban de explotar unos cilindros que ponen en el batallón, al lado del Batallón Pichincha, que pone en riesgo la vida de nuestra gente. No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar y como pueblo nos seguimos levantando con rectitud por la vida y por la paz”, aseguró.

“No aceptamos que le sigan, que los grupos armados le sigan sembrando el miedo. Porque no es sembrando miedo que se cosecha democracia. No es así como se ganan elecciones. No es sembrándole terror a nuestro pueblo como se gobierna un país. Es proponiéndole acciones de cambio y de dignidad al pueblo que se logra que un pueblo decida acompañar una propuesta de gobierno", agregó.

“Rechazo que mi región, que mis departamentos, que mi Pacífico esté sometido a la barbarie estos grupos. Y solicito, como lo he hecho al Ministerio de Defensa y además entidades responsables, garantizar la seguridad y el orden público, que tomen las acciones requeridas para proteger la vida de los caucanos, de los nariñenses, de los chocoanos y de los vallunos. No más violencia en este Pacífico”, acentuó.

“Ya no más. Estamos cansados. Y ustedes no saben lo que ha significado para mí como mujer de esta región estar viendo y enfrentando todos los días los desafíos de la seguridad, los desafíos para garantizarle paz a mi pueblo. No más. Se tiene que usar todas las herramientas del Estado colombiano para proteger al Pacífico colombiano, para proteger a la gente”, dijo.

Cierres viales en Cali por explosión en Batallón Pichincha

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Y este fue el comunicado, que guarda relación con las palabras que pronunció en Cali:

“Rechazo enérgicamente el atentado con un bus cargado de explosivos en inmediaciones del Cantón Militar Pichincha, en Cali, Valle del Cauca, un acto cobarde que pone en riesgo la vida de nuestra gente. No nos van a silenciar, no nos van a amedrentar y como pueblo nos seguimos levantando con rectitud por la vida y por la paz.

No aceptamos que los grupos armados sigan sembrando el miedo. No es así como se cosecha democracia o se ganan elecciones, no es sembrándole terror a nuestro pueblo como se gobierna un país, es proponiendo acciones de cambio y dignidad.

Rechazo que mi región, mis departamentos, mi Pacífico esté sometido a la barbarie de estos grupos.

Solicito al Ministerio de Defensa y a todas las entidades responsables de garantizar la seguridad y el orden público, que tomen las acciones requeridas para proteger la vida de todos los colombianos y para dar con los responsables de estos hechos. ¡No más violencia en el Pacífico ni en Colombia, ya no más, estamos cansados!

Se tienen que usar todas las herramientas del Estado colombiano para proteger al Pacífico y a su gente. Seguimos firmes hasta que la dignidad se haga costumbre.

FRANCIA ELENA MÁRQUEZ MINA

Vicepresidenta de la República”.

Los hechos

Un ataque con bomba contra una base militar en la ciudad colombiana de Cali dejó a una persona herida el viernes, informaron autoridades, en un clima de violencia en el país antes de las elecciones presidenciales del 31 de mayo.

Transeúntes en la zona vieron un bus incinerado a pocos metros del puesto militar, soldados alrededor y calles cerradas, mientras policías se acercaban al lugar.

Atentado en Cali Foto: EL PAÍS

Una fuente del Ejército dijo a la Agencia France Press que se lanzaron dos cilindros desde el bus ubicado frente al recinto, pero solo uno explotó y ocasionó daños contra la estructura de la unidad militar.

El vehículo aparece en llamas en imágenes compartidas en redes sociales. Militares desplegados en la zona trabajaban para desactivar la bomba que no detonó.

El Ejército atribuyó de manera preliminar el atentado a disidentes de las extinta guerrilla de las Farc, que se apartaron del Acuerdo de Paz de 2016 y hoy encienden la violencia en medio de negociaciones frustradas de paz con el actual gobierno de Gustavo Petro.

Este es el segundo atentado en menos de un año contra una base militar en Cali. Se da cuando falta poco más de un mes para las elecciones, en las que la seguridad ciudadana es uno de los temas centrales.

Cali, en el Valle del Cauca, ha sido blanco frecuente de los grupos armados que se disputan el control del narcotráfico hacia el océano Pacífico. Los secuestros y extorsión a la población son frecuentes.

Una seguidilla de sangrientos atentados contra la Fuerza Pública en la región dejó el año pasado civiles muertos y marcó la peor ola de violencia en la última década.

En abril de 2024 un ataque similar de las disidencias de las Farc contra esta misma base militar en Cali provocó daños en viviendas de soldados y civiles, sin dejar víctimas.

Petro intentó sin éxito negociar la paz con las mayores organizaciones armadas tras su llegada al poder en 2022.