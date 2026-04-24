Un hecho que se presentó en el más reciente evento regional que lideró el presidente de la República, Gustavo Petro, llamó la atención de los asistentes por la reacción que tuvo el mandatario.

Tiene que ver con la no asistencia del alcalde de Puerto Boyacá, Jhon Feiber Urrea Cifuentes, al evento de entrega de tierras a campesinos que se llevó a cabo en esa región del país, iniciativa que ha sido una de las principales políticas públicas del actual Gobierno.

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Pero la molestia de Petro se evidenció en uno de los apartes del discurso que dio desde Puerto Boyacá: “La agroindustria es la que puede abrir los puestos de trabajo en el municipio. ¿El alcalde de Puerto Boyacá estará?, ¿por qué no está el alcalde de Puerto Boyacá si vino el presidente de la República?, ¿cómo así? Entonces el presidente es elegido por 11 millones y medio de votos y al alcalde de Puerto Boyacá no le importa”.

Y avanzó el presidente en su intervención: “Bueno, pues a usted, señor gobernador Carlos Amaya, para que le transmita al alcalde de Puerto Boyacá y en general a todos los municipios del Magdalena Medio, boyacense y no boyacense, el impuesto predial que ponen los municipios, los consejos y alcaldes municipales debe ser exonerado para el campesinado y debe ser— ojo con esto que voy a decir— el más alto para los hacendados que no hacen producir la tierra”.

“¿Por qué no vino el alcalde de Puerto Boyacá si vino el presidente?”: así reaccionó el presidente Petro a desplante en un evento regional de entrega de tierras. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/ypdswZ57CK — Revista Semana (@RevistaSemana) April 24, 2026

“Si cogemos el ejemplo de Puerto Boyacá rodeado de grandes haciendas improductivas, pues Puerto Boyacá podría ser uno de los municipios más ricos con la mejor salud, con la mejor educación de Colombia”, recalcó Petro.

Además, indicó: “No es lo mismo un municipio andino rodeado de minifundios; ese municipio no puede cobrar de impuesto predial al campesinado, pero aquí sí, en el Caribe sí y en otras regiones de Colombia. Entonces, repito la consigna: alto predial para hacendados improductivos y exoneración del predial para todo el pueblo campesino de Colombia”.

Pero esa declaración en particular que hizo el presidente de la República, Gustavo Petro, generó varias reacciones; fue el caso de la senadora del Centro Democrático María Fernanda Cabal.

“Petro, no sea farsante, usted no tiene competencia ni capacidad jurídica para exonerar a los más pobres del cobro del predial. Usted no puede suplantar los concejos municipales”, manifestó la congresista en sus redes sociales.

Finalmente, en ese mismo evento que se llevó a cabo el jueves de esta semana, Petro empezó a dar los primeros discursos de despedida al reconocer que le quedan pocos meses en la Casa de Nariño.

“Que la juventud entonces no se vaya de esta región a Bogotá o a gringolandia —allá que lo traten a punta de bastonazo y lo metan en la cárcel—, sino que también pueda vivir aquí, porque aquí está su empleo, su futuro”, dijo.

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Y concluyó: “Gracias a todos y todas por haberme escuchado. Ya nos despedimos como Gobierno, nos quedan unos meses; espero que el próximo Gobierno sepa hacer más de esto mismo que estamos haciendo, más inteligentemente, con menos errores”.