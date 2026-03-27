Gustavo Petro dio discurso en pleno evento público que agitó las elecciones: “Ojalá siga otro gobierno progresista”

En el marco de una agenda de trabajo que adelantó el presidente de la República, Gustavo Petro, en el departamento de Córdoba, agitó su discurso de cara a la primera vuelta presidencial del próximo 31 de mayo.

En el event,o en el que el jefe de Estado sancionó la Ley Estatutaria de la Jurisdicción Agraria, también expresó su deseo de que el Gobierno que siga una vez finalice su mandato en la Casa de Nariño sea “progresista”.

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Mención que hizo el mandatario mientras hablaba de su programa de entrega de tierras a los campesinos: “Pero tiene que ser entregada al campesinado. Y ahí tenemos problemas. El número queda de hectáreas en el Gobierno, en el fondo de tierras, pero tiene que quedarse en las manos callosas, sufridas, de la campesina y del campesino cordobés”.

“Y por tanto, no nos puede pasar una desgracia que el pueblo, como me sucedió en Bogotá alguna vez, devuelva el poder a los que quitaron la tierra, y entonces las 700 mil hectáreas van a desaparecer de nuevo en manos de los senadores, políticos ligados a las mafias armadas y criminales. No trabajamos para ellos”, anotó Petro.

“No nos puede pasar una desgracia”, advirtió el presidente Gustavo Petro de cara a las elecciones y expresó: “Ojalá siga otro Gobierno progresista”. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/VjILOHjsk0 — Revista Semana (@RevistaSemana) March 27, 2026

Sumado a ello, expresó en el atril: “La manera más eficaz es que esa tierra cuanto antes pase a manos campesinas y es con la organización del mismo campesinado como podemos acelerar el tiempo, de tal manera que antes del 6 de agosto, ojalá siga otro gobierno progresista, que pase de 700 mil a 3 millones de hectáreas”.

“Pero sea lo que sea, la tierra tiene que quedar en manos campesinas antes que cualquier riesgo, porque es la obra de nuestro Gobierno, el de Petro, el gobierno del cambio, el gobierno de la esperanza, y cada metro cuadrado que hoy tengamos ya adquirido debe pasar a una familia campesina para que pueda vivir cultivando bienes materiales, alimentos para la sociedad”, subrayó el jefe de Estado desde Córdoba.

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Esa declaración avivó la polémica que se ha desatado en diferentes sectores del país sobre una supuesta participación en política.