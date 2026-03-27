En medio de los múltiples mensajes que se han conocido tras la entrevista que concedió el presidente de la República, Gustavo Petro, a Westcol, el mandatario dio una especie de veredicto.

Lo hizo al compartir un mensaje en su cuenta personal de Instagram, sobre una reflexión que le llamó la atención: “Sin los jóvenes no se puede seguir transformando el país. Y sin la sabiduría de los viejos, ¿cómo se van a guiar esos jóvenes?”.

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“Mutuamente, debemos avanzar empujándonos los unos a los otros. Yo creo en la juventud”, expresó el mensaje que compartió el presidente Petro, luego de la entrevista.

Mensaje que compartió el presidente Gustavo Petro como conclusión de la entrevista con Westcol. Foto: Mensaje que compartió el presidente Gustavo Petro como conclusión de la entrevista con Westcol.

Sin embargo, ese diálogo entre el jefe de Estado y el creador de contenido recibió una serie de críticas; fue el caso de la candidata presidencial Paloma Valencia.

“El cinismo de Petro no tiene límites. Ahora resulta que nuestros resultados son de él; de ese nivel es la pobreza de su mandato. Que quede claro que la reducción de la jornada laboral y la ampliación de la licencia de maternidad son logros del Centro Democrático”, anotó Valencia.

Posteriormente, el mandatario respondió a la candidata presidencial por la misma vía: “El expresidente Uribe prorrogó el día hasta las 10 de la noche. Propuse que el día terminara a las seis de la tarde y hubiera sobrecargos laborales para trabajar después de esa hora; lo mismo hicimos con sábados y domingos. La ley de reforma laboral estableció las 7 de la noche”.

“La consecuencia es más tiempo libre para la gente que trabaja y, cuando se trata de mamás trabajadoras, pueden estar más tiempo con los hijos. Es fundamental que niñas y niños sientan el amor de sus padres entre los cero y los siete años, cuando el cerebro se forma”, recalcó Petro.

Y avanzó en la respuesta a Paloma Valencia: “La reforma laboral que presenté y es ley de la República, es la principal medida de seguridad de un país. De la primera infancia cuidada con amor, no salen delincuentes”.

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“Esto que ha sido verificado en muchos países que han establecido poderosos sistemas de cuidado de la niñez, debe ser fortalecido en Colombia. La prioridad del presupuesto debe ser un sistema fuertemente financiado de cuidado integral de la primera infancia en todo el territorio nacional”, concluyó el jefe de Estado.