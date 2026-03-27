¿Cuántas personas vieron la entrevista de Westcol y Gustavo Petro? Se conoce la cifra real

El 26 de marzo de 2026, Westcol y el presidente Gustavo Petro protagonizaron una conversación en vivo desde la Casa de Nariño que rápidamente se convirtió en tendencia en Colombia.

La transmisión, emitida de forma exclusiva por Kick, no fue una entrevista convencional; ambos recorrieron los salones del palacio, hubo espacio para anécdotas sobre la sede del Gobierno y un intercambio directo sobre educación, seguridad, juventud y oportunidades.

Al final, Petro incluso se puso la gorra de W Sound, el sello musical de Westcol, y le regaló el icónico sombrero vueltiao, en una escena que selló el carácter inusual del encuentro.

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La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick Foto: Mottaa

Luis Fernando Villa Álvarez, conocido en internet como Westcol, es uno de los creadores de contenido más influyentes de Colombia y de la región, y también ha sido ampliamente cuestionado por sus comentarios. Incluso, la Corte Constitucional falló en su contra por comentarios homofóbicos y estuvo en el ojo del huracán por amenazar en vivo a un periodista.

Nacido en Medellín, se ha consolidado como una figura central del streaming en español, con una comunidad que lo sigue por sus transmisiones en vivo, sus opiniones sin rodeos y su capacidad para convertir cualquier tema en conversación viral.

En Kick, donde ha construido gran parte de su audiencia reciente, reúne 3,77 millones de seguidores, una cifra que explica por qué su voz ya no pertenece solo al mundo del entretenimiento, sino también al de la conversación pública.

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La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick Foto: Mottaa

Ese alcance no se limita a la imagen personal. Westcol ha transformado su presencia digital en una operación empresarial más amplia. Su empresa, Westcol Medellín S. A. S., tuvo en 2024 un crecimiento del 124.24 % en ingresos.

Dentro de ese ecosistema aparecen proyectos como W Sound, su sello musical, que fue nominado al Latin Grammy 2025, y Stream Fighters, uno de sus formatos más potentes, que llegó a registrar 4 millones de espectadores simultáneos. Su modelo de negocio, además, genera empleo para más de 300 familias colombianas, de acuerdo con la información oficial suministrada sobre su operación.

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La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick Foto: Mottaa

La transmisión exclusiva de la conversación entre Gustavo Petro y el streamer paisa 'Westcol' se realizó en exclusiva por Kick Foto: Mottaa

La cifra real de audiencia

La pregunta que muchos se han hecho tras la conversación en la Casa de Nariño fue cuántas personas vieron realmente la entrevista. La cifra fue revelada por el mismo equipo del streamer, el cual asegura que superó el millón de visualizaciones.