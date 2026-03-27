La inesperada respuesta sobre cómo se pagó el encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro

El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño sigue dando de qué hablar. La transmisión en vivo captó la atención del país por el peso simbólico de ver a uno de los streamers más polémicos e influyentes de Colombia conversando con el presidente de la República. La charla —que combinó política, entretenimiento y audiencias digitales— no tardó en convertirse en tendencia.

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"El joven debe dejar de ser visto como enemigo": mensaje del presidente Petro en su diálogo con Westcol. Foto: Juan Diego Cano/Presidencia

Ante la magnitud del evento y las especulaciones que empezaron a circular en redes sociales, el mánager de Westcol, Carlos Vidal, respondió públicamente en X con un mensaje directo que buscó despejar cualquier duda sobre una supuesta financiación oculta.

Según su publicación, la logística corrió por cuenta del equipo del creador de contenido. Vidal escribió: “Nada, fuimos con nuestros vuelos, nuestro transporte, nuestra seguridad, pagamos nuestro hotel, salimos de la Casa de Nariño solos sin escolta oficial. Nos invitaron a cenar mientras esperábamos, una hamburguesa por persona. Lo mismo será con Álvaro Uribe, que nos invitará a un tinto y a comer algo”.

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Carlos Vidal no es un nombre menor dentro del ecosistema de creadores de contenido en Colombia. Es reconocido como mánager de talentos digitales, una figura que en los últimos años ha ganado enorme relevancia en la industria del entretenimiento en internet.

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En el caso de Westcol, Vidal se ha convertido en una de las voces más visibles detrás de la operación profesional que sostiene al streamer. Es fundador de Spoon Media, enfocado en potenciar el gaming y el marketing de influencia en Colombia y Latinoamérica. Es el mánager y socio estratégico del reconocido streamer colombiano Westcol, ayudando a gestionar su exitosa carrera y proyectos. También es fundador de empresas como Dulcinea, Fuego Burger, Medallo Club, Drinko Mode, W Sound, Stream Fighters y Factoria Azúcar.

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En sus redes sociales se le ha visto junto a artistas como Romeo Santos, J Balvin, Ibai Llanos, Blessed, Manuel Turizo, entre otros.