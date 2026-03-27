Westcol le reclamó al presidente Gustavo Petro por detalle incómodo antes de iniciar su transmisión: “Me dejó esperando”

Las plataformas digitales se agitaron luego de que el presidente Gustavo Petro hiciera una pausa en sus funciones oficiales para participar en una transmisión en vivo junto a Luis Fernando Villa Álvarez, reconocido creador digital, quien es conocido en estos espacios como Westcol.

Así le respondió Westcol a Petro cuando salió en defensa de “los bandidos”: “Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar”

El encuentro comenzó a las 9:00 de la noche del pasado jueves 26 de marzo y fue emitido tanto en el canal de Kick del streamer como en las cuentas oficiales de la Presidencia. La actividad tuvo lugar en la Casa de Nariño, donde se observó un gran número de personas presentes.

Con una alta audiencia conectada, en su mayoría jóvenes, la transmisión arrancó con un recorrido por lugares representativos, como el pasillo de los expresidentes y el museo dedicado a Gabriel García Márquez, donde se presentó uno de los primeros apuntes del paisa.

En medio del recorrido, Westcol no dudó en lanzar un comentario al mandatario, asegurando que “Colombia es muy peligroso”, basándose en sus experiencias al visitar otros lugares del mundo.

“No tanto como otros países y depende de las regiones. Si uno se sabe mover por Colombia, se mueve”, dijo el mandatario.

Sin embargo, lo que llamó la atención de algunos curiosos fue la primera interacción entre Westcol y Gustavo Petro, la cual quedó en cámara y mostró cómo el streamer le soltó un vainazo al presidente.

‘El joven debe dejar de ser visto como enemigo’: mensaje del presidente Petro en su diálogo con Westcol Foto: Juan Diego Cano/Presidencia

Reclamo de Westcol al presidente Gustavo Petro

De acuerdo con lo que quedó registrado, el creador de contenido fue captado mientras ingresaba a la Casa de Nariño, directo a saludar al mandatario, que estaba de pie en todo el centro de la sala para recibirlo.

Los dos estrecharon la mano y compartieron un breve instante, en el que el paisa no dudó en lanzar un comentario muy particular cuando el presidente le dijo “que estaba frío”.

Westcol, con su estilo, le reclamó de forma sutil, indicando que lo había hecho esperar un buen rato afuera para poder iniciar la transmisión.

“Es que me dejó esperando afuera como hora y media; llevaba un ratico”, mencionó al político.

“Se demoró un poquito”, agregó.

En cuanto a esto, Petro le respondió que todo venía de la mano de las responsabilidades y funciones que debía desempeñar, pues no era nada fácil.

“Toca porque no es fácil este trabajo”, dijo.

El mandatario puntualizó que estaba tranquilo, dándole inicio a esta dinámica que estaban llevando a cabo y que despertó todo tipo de comentarios en los curiosos de redes sociales.