Westcol le dijo a Petro en medio del ‘stream’ que “Colombia es muy peligroso” y así respondió el presidente

Las redes sociales están revolucionadas luego de que el presidente Gustavo Petro dejara a un lado sus labores de Gobierno y se sentara junto a Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, quien es un reconocido streamer, youtuber y empresario, para hacer una transmisión en vivo.

Streamer se toma la Casa de Nariño por un día: Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en vivo con WestCOL

A partir de las 9:00 de la noche de este jueves, 26 de marzo, el canal de Westcol en Kick y las páginas oficiales de la Presidencia empezaron a reproducir este encuentro que tuvo lugar en la Casa de Nariño.

Con miles de colombianos conectados a la transmisión, en especial jóvenes, el encuentro comenzó con un recorrido por el pasillo de los presidentes que han gobernado el país y por el museo de Gabriel García Márquez.

Encuentro entre Gustavo Petro y Westcol fue desde la Casa de Nariño. Foto: Presidencia

En medio del recorrido, Westcol lanzó una frase que llamó la atención del presidente al decir que “Colombia es muy peligroso”, según la percepción que él tiene, al mencionar que ha viajado a otros países.

Ante este comentario, Petro le respondió: “No tanto como otros países y depende de las regiones. Si uno se sabe mover por Colombia, se mueve”.

Tras estas palabras del presidente, la transmisión tuvo que ser pausada; sin embargo, el streamer había anunciado que la señal dentro de este lugar podría presentar algunas fallas.

Luego de unos minutos, el en vivo siguió en otro lugar del palacio, donde, en medio de la conversación, Westcol le confesó a Petro que él fue desplazado en su momento por la violencia.

“Estamos hablando de 10 años y no ha cambiado, yo no veo una diferencia, cambié yo, pero realmente para que un joven salga de la pobreza en un barrio es muy difícil, saldrá uno de 100”, dijo el streamer, quien comentó que su oficio actualmente le cambió la vida.

Ante esto, Petro le contestó: “La gente que hoy tiene baja capacidad económica, pues, es decir, pobreza, es muy duro, pero las herramientas para salir, eso se llama tierra, si estás en el campo, tierra, educación, si estás en el campo y en la ciudad; educación superior; y la posibilidad de acceder al crédito, que es lo más difícil. Entonces, si usted junta esas tres cosas, no es que se garantice el 100 % del éxito, pero usted ya tiene cómo comprar unos equipos”.