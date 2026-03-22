WestCOL llevará a Gustavo Petro “por un día” a sus directos y realizará un encuentro digital con Álvaro Uribe, mezclando política y entretenimiento en un experimento sin precedentes.

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WestCOL acerca a los colombianos a la política a través de transmisiones en vivo inéditas

La política colombiana, marcada por tensiones profundas entre izquierda y derecha en el umbral de unas elecciones cruciales, ha dado un giro singular hacia el terreno digital.

El reconocido creador de contenido anunció que realizará transmisiones en vivo con figuras políticas de alto perfil, incluyendo al presidente Gustavo Petro y al expresidente Álvaro Uribe Vélez, en una estrategia que mezcla entretenimiento con comunicación política directa.

WestCOL comunicó que el próximo jueves 26 de marzo transmitirá en la plataforma de streaming Kick un día completo, “siendo presidente por un día” junto a Petro. Esto incluirá acceso a la Casa de Nariño. Foto: Catalina Olaya

A través de su cuenta en la red social X, WestCOL comunicó que el próximo jueves 26 de marzo transmitirá en la plataforma de streaming Kick un día completo, “siendo presidente por un día” junto a Petro.

Esto incluirá acceso a la Casa de Nariño, a su agenda oficial y a las actividades del mandatario.

La expectativa generada entre seguidores radica en ver al presidente colombiano desempeñarse fuera de los formatos tradicionales de los medios, acercando el público joven a la experiencia de la función presidencial.

La Casa de Nariño y el ‘streaming’ se cruzan en un experimento digital sin precedentes

El anuncio ha suscitado interés no solo por la presencia de Petro, sino porque anunció un segundo live con Álvaro Uribe Vélez.

Aunque para este segundo evento aún no hay fecha confirmada, el material promocional sugiere un ambiente completamente distinto.

Un encuentro más natural y relajado, con elementos del campo colombiano como caballos y gastronomía típica, dejando de lado las obligaciones formales de gobierno.

Lo que hace particularmente llamativo este movimiento es el cruce entre política y cultura digital en un momento en que Colombia enfrenta una polarización política marcada por la confrontación entre corrientes diversas y la proximidad de elecciones presidenciales.

El anuncio ha suscitado interés no solo por la presencia de Petro, sino porque anunció un segundo live con Álvaro Uribe Vélez. Foto: Guillermo Torres / Semana

La participación de un streamer con millones de seguidores en plataformas como Kick es indicativa de cómo los políticos y sus equipos buscan ampliar su alcance a audiencias jóvenes y digitales, que históricamente han estado menos involucradas en la comunicación política tradicional.

La carrera de WestCOL, cuyo nombre real es Luis Fernando Villa Álvarez, comenzó como creador de contenido en plataformas como YouTube y Twitch, y evolucionó hacia un alcance masivo en Kick, donde acumula millones de seguidores.

Y que líderes tan opuestos como Petro y Uribe participen en formatos de entretenimiento digital destaca la transversalidad del fenómeno y la importancia creciente de las redes en la arena política.

El fenómeno plantea preguntas sobre el papel que juegan los influenciadores digitales en la divulgación de política y cómo esta hibridación puede moldear percepciones, participación y debates públicos.