¿Hijo por vientre de alquiler? Westcol reveló que desea tener un hijo “a lo Cristiano Ronaldo”, anuncio que sacude las redes

Luis Villa, conocido en el mundo digital como Westcol, volvió a encender la controversia tras revelar sus deseos de ser padre mediante un vientre de alquiler.

El nombre de Westcol es sinónimo de tendencia, pero esta vez no se trata de un nuevo récord de audiencia o de su salida de la Kings League. El creador de contenido colombiano ha dejado a sus seguidores boquiabiertos al compartir una reflexión profunda —y para muchos, polémica— sobre cómo visualiza su futuro familiar. En una de sus recientes transmisiones, el antioqueño confesó que la paternidad está en sus planes, pero bajo un modelo poco convencional en el país.

“A lo Cristiano Ronaldo”: El modelo de paternidad de Westcol

Durante un directo que rápidamente se viralizó, Luis Villa —nombre de pila del influenciador— dejó clara su determinación de no esperar a una pareja estable para formar una familia. El ‘streamer’ preguntó abiertamente a su audiencia: “¿Ustedes qué opinan si yo cojo y me alquilo un vientre? Real, real, real. A lo Cristiano Ronaldo, huevón. Alquilar un vientrecito. De verdad, de verdad”.

La referencia al astro portugués no es casual. Westcol busca replicar un modelo donde él sea la figura central y absoluta en la crianza. “Siendo sincero, bro, yo les voy a ser muy sincero. Yo prefiero tener un hijo mío y ya”, añadió, subrayando su deseo de independencia total en este proceso biológico y legal.

¿Sin madre pero con “muchas madrastras”?

Uno de los puntos que más ha generado debate en plataformas como X (antes Twitter) y TikTok es la visión de Westcol sobre la figura materna. Lejos de buscar un hogar tradicional, el joven de 22 años planteó un escenario que desafía las convenciones sociales.

“Yo prefiero tener un hijo mío y ya que tenga muchas madrastras, diferentes madrastras de diferentes etnias y diferentes razas. Que mi hijo, papi, conozca un montón de madrastras y se enamore de todas”, expresó, dejando claro que no tiene interés en vincular la llegada de su hijo a una relación sentimental a largo plazo.

El fantasma de Aida Victoria Merlano

Estas declaraciones revivieron de inmediato la conversación que Westcol sostuvo en el pasado con su expareja, la creadora de contenido Aida Victoria Merlano. En aquel entonces, la pareja llegó a discutir la posibilidad de tener hijos, un tema que siempre estuvo rodeado de la intensidad y el drama que caracteriza a ambos. No obstante, tras su ruptura definitiva y los recientes escándalos del ‘streamer’, este nuevo anuncio parece confirmar que Villa ha decidido emprender el camino de la paternidad en solitario.

Westcol, quien se ha caracterizado por sus polémicas declaraciones y sus constantes roces con otros creadores de contenido, demuestra una vez más que sabe cómo mantenerse en el centro de la conversación digital, incluso cuando se trata de temas tan sensibles como la ética del alquiler de vientres y la estructura familiar.