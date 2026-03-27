Los cinco momentos de Gustavo Petro con Westcol: ‘los porros’, los regalos, los jóvenes y la isla desierta con Álvaro Uribe

La entrevista de Gustavo Petro con WestCol fue todo un fenómeno en las redes sociales y las plataformas de streaming. El primer mandatario se sentó con el streamer colombiano, cuyo nombre de pila es Luis Fernando Villa Álvarez, y en las primeras horas la charla entre ambos logró más de un millón de visitas.

El encuentro fue bastante particular desde el inicio. El presidente lo recibió con calidez y le dio primero un recorrido por el Palacio de Nariño. Allí vieron los cuadros de los expresidentes. Petro le preguntó a WestCol a quienes veía y él le contestó, luego de leer los cuadros: “León Valencia, Lleras Restrepo, Pastrana Borrero”.

“Yo lo llené de mariposas amarillas”, le dice Petro al mostrarle un sector del Palacio de Nariño. “Esta muy bonito. Ha hecho muchos cambios aquí”, le contestó Wetscol.

Estos fueron cinco momentos de la entrevista:

1.“Me dejó esperando afuera como hora y media”

“Está frío”, le dijo Petro a WestCol cuando lo saludó. El streamer no tuvo reparo en contestar lo que muchos colombianos han sentido como un malestar en los encuentros con el presidente. “Es que me dejó esperando afuera como hora y media; llevaba un ratico”, le dijo.

“Vamos a hacer una historia de que estamos aquí en selfi”, le dijo él. Los dos se abrazaron y rieron. A modo de broma, WestCol les prometió a los jóvenes que llegaran a la transmisión “un subsidio”. Luego él mismo contó que tuvo por años una de esas ayudas. “Eso es una felicidad muy grande”.

2.“Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar”

WestCol le respondió así al presidente Petro cuando dijo que muchos jóvenes “a punto de entrar en pandillas y la delincuencia, les hicimos la encuesta; fue la primera vez que el Estado pudo saber qué era ese mundo”.

“O sea, los jóvenes después de las pandillas aceptaron hacer encuestas y toda la vuelta”, y Petro le contestó: “Porque confiaban en mí”.

Así le respondió Westcol a Petro cuando salió en defensa de “los bandidos”: “Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar”

“No, esos maricas están robando en este momento”, dijo WestCol. “Siento que una de las cosas que haría que cambiara la seguridad realmente es que se tuviera mucha mano dura con el delincuente”, agregó.

“Esa es una visión que yo llamo de la venganza”, y Westcol lo cuestionó: “No, es que no se puede decir venganza porque es que está cometiendo un... o sea, yo también vengo de abajo y yo no decidí robar, yo trabajé por lo mío, si me entiendes, yo tuve que trabajar por lo mío. Que esa tiene que ser la mentalidad de toda persona. Si tú decides robar, si tú decides agredir a una persona, estás fallando tú y tú ya estás pasando por encima de alguien más”, contestó el primer mandatario.

3.“Yo sé hacer otra cosa con los porros”

En la entrevista hubo un momento en que el streamer y el primer mandatario se intercambiaron regalos. Villa entregó una gorra y una camiseta, gesto que fue correspondido por el jefe de Estado con prendas que portaban mensajes alusivos a su gestión.

Estos fueron los regalos que se intercambiaron Petro y WestCol: “Yo sé hacer otra cosa con los porros”

Petro le entregó un paquete con una gorra blanca que incluía la frase: “ni un peso atrás en el salario vital”. El presidente también le obsequió un sombrero vueltiao y le preguntó si sabía bailar porro.

“No, no sé bailar. Sé hacer otras cosas con los porros, no bailarlos”. Gustavo Petro le dijo entonces: “No, pero no es de los porros, sino porro pelayero”.

4.“A mi me costó mucho estudiar”

El streamer le narró al presidente su lucha por poder acceder a la educación. “Ojalá fueran hasta más, porque yo, por ejemplo, mi infancia -yo hablo desde lo que yo viví- me costó mucho estudiar”, ledijo sobre los esfuerzos que narró el presidente para abrir más cupos en universidades.

“Yo soy desplazado la guerrilla.También aguanté muchas veces hambre,y ahorita que ya tengo cosas y he logrado cosas, creo queel 99% de los mensajes que a mí me llega en Instagram es de gente pidiéndome trabajo. Se lo aseguro”, le contó el streamer.

El primer mandatario dijo: “el simple hecho para hablar de una política pública, ya casi 400.000 estudiantes jóvenes, por primera vez ingresen a nuevos cupos, no a los que existían antes, sino a nuevos cupos en universidades públicas gratuitas, es un remezón. Porque empiezas a ver jóvenes, muchachas, muchachos de Riohacha yendo a la Facultad de Medicina gratuitamente o en Valledupar o en Córdoba".

“Yo soñaba con ponerla de porque yo fui alcalde de Bogotá, acuérdese. Entonces salgo, conozco Bogotá. Y en Bogotá hay un lote para hacer en la Distrital la Facultad de Medicina -que sería gratuita- y quedaría en Bogotá. Y esos son cambios espectaculares. Para un joven ver la posibilidad de que cada vez más se le abren puertas. Yo creo que en eso consiste un poco la política sobre la juventud, abrir puertas”. "

5.“Usted está en una isla abandonada, con Álvaro Uribe..”

El streamer le planteó al presidente Petro una escena: ¿Usted está en una isla abandonada, con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí, ¿usted trabajaría con él?”.

El presidente contestó: “Pues claro, si ya se lo dije, él vino por aquí. Yo le dije: ‘Hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir’”.

Westcol le preguntó entonces si creía él que Uribe haría lo mismo: “Pues si estamos en una isla sola, le va a tocar porque qué más va a hacer”.