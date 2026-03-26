Estos fueron los regalos que se intercambiaron Petro y WestCol: “Yo sé hacer otra cosa con los porros”

Al cierre de la jornada de este jueves, 26 de marzo, se llevó a cabo la reunión entre el creador de contenido Luis Fernando Villa Álvarez, conocido como WestCOL, y el presidente Gustavo Petro Urrego. El encuentro tuvo lugar en la Casa de Nariño con el objetivo de acercar la agenda política a las nuevas audiencias digitales del país.

Streamer se toma la Casa de Nariño por un día: Gustavo Petro y Álvaro Uribe, en vivo con WestCOL

Según el streamer, la intención de la cita fue “que los jóvenes desarrollaran una mayor curiosidad por la situación política y de esa manera se enteren de qué está pasando en la actualidad en Colombia”.

El evento concluyó con un intercambio de obsequios entre el mandatario y el invitado. Villa entregó una gorra y una camiseta, gesto que fue correspondido por el jefe de Estado con prendas que portaban mensajes alusivos a su gestión.

El debate por el salario vital y el sombrero vueltiao

Petro entregó un paquete con una gorra blanca que incluía la frase: “ni un peso atrás en el salario vital”. Este mensaje hace referencia directa a la controversia por el incremento del salario mínimo de 2026 y la discusión técnica sobre su posible ajuste.

Posteriormente, el presidente le otorgó un sombrero vueltiao y consultó al joven sobre su conocimiento del baile del porro.

Ante la pregunta, el creador de contenido respondió: “No, no sé bailar. Sé hacer otras cosas con los porros, no bailarlos”.

A lo que el mandatario aclaró: “No, pero no es de los porros, sino porro pelayero”, en referencia al género musical tradicional del Caribe colombiano. La reunión fue transmitida en vivo a través de diversas plataformas digitales, donde el video permanece disponible para consulta bajo demanda.