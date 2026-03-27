Él es Westcol, el ‘streamer’ más reconocido de Colombia que se reunió con Gustavo Petro en entrevista

El pasado jueves 26 de marzo se dio en el país un hecho que revolucionó las redes sociales: la transmisión en vivo que se dio con el presidente de la República Gustavo Petro con el streamer Westcol.

Este video en directo se realizó a través de la plataforma Kick, en donde el joven paisa reúne más de tres millones de seguidores.

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La entrevista que se dio entre el streamer y el mandatario de la nación tuvo una duración de casi dos horas y recogió un total de más de un millón de visualizaciones en la plataforma.

A través de su cuenta de Instagram, el presidente de Colombia publicó varias fotografías junto a Westcol, acompañadas con el siguiente mensaje:

“Gracias a miles de personas, especialmente a los jóvenes de Colombia que se conectaron a mi entrevista con @westcol. Esta fue una oportunidad para contarles a los jóvenes del país todo lo que hemos hecho desde el primer día de mi gobierno”, escribió.

Durante varios años, Westcol se ha catalogado como uno de los creadores de contenido digital más polémicos del país, y por esta razón, la entrevista con el presidente causó tanto amores como odios, lo cual quedó reflejado en los comentarios de los internautas:

“Aquí es donde nos damos cuenta de la inteligencia de Petro, de cómo se acerca a la comunidad juvenil, cómo dialoga con el sector menos escuchado y más estigmatizado, cómo es su interés por la juventud y lo hace por medios donde puede mover masas. “Grande, presi”; “Petro, nunca te perdonaré por tener que hacerme ver un stream de Westcol”; “Invitar a un streamer no es casualidad: demuestra que el señor presidente entiende dónde y cómo se mueve hoy la conversación digital”; “Westcol no sabe ni un cuaderno de política y la política lleva miles. Haga la payasada que a la final al colombiano le gusta”, se lee.

¿Quién es Westcol, streamer colombiano?

Westcol fue el nombre que el joven antioqueño adoptó en redes sociales, pero su nombre de pila es Luis Fernando Villa Álvarez y nació en el año 2001 en Medellín.

El joven se ha convertido en una de las figuras más influyentes del entretenimiento digital en Latinoamérica, especialmente gracias a sus transmisiones en vivo que se centran en videojuegos, charlas con su audiencia y eventos en tiempo real.

Westcol inició su carrera en YouTube alrededor de 2015 y luego ganó gran popularidad en Twitch, donde consolidó su comunidad.

Más adelante migró a la plataforma Kick, en la que logró posicionarse como uno de los streamers más vistos y seguidos del país.

Su contenido se caracteriza por un estilo directo, polémico y sin filtros, lo cual ha hecho que tenga numerosos detractores, sobre todo en redes.

Una de las polémicas más grandes de su vida ha sido la infidelidad que cometió a su expareja, la también influencer Aída Victoria Merlano, con quien vivió una relación de poco más de un año.

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Además del streaming, Westcol ha diversificado su carrera hacia la música y los negocios. Es impulsor del proyecto ‘W Sound’, enfocado en la producción urbana, y ha creado eventos como Stream Fighters, que han batido récords de audiencia en internet.

Hoy en día, es visto como un referente del streaming en Colombia, capaz de mezclar entretenimiento, influencia digital y emprendimiento en una sola marca personal.