Westcol le discute a Petro que la gente debería poder matar a un ladrón que entre a robar a la casa

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, quien es un reconocido streamer y empresario, hizo una transmisión en vivo con el presidente Gustavo Petro.

Así le respondió Westcol a Petro cuando salió en defensa de “los bandidos”: “Yo también vengo de abajo y yo no decidí robar”

Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado y el influencer se encontraron este jueves, 26 de marzo, donde se trataron varios temas; uno de ellos llamó la atención de los cientos de internautas.

Westcol le preguntó a Petro: “¿Qué pasa si se me meten a la casa y yo estoy con mi mujer?”, a lo que el presidente le respondió: “Lo que debería ocurrir en ese momento es que tuvieras la oportunidad de llamar a la Policía”.

Westcol le dijo a Petro en medio del ‘stream’ que “Colombia es muy peligroso” y así respondió el presidente

El creador de contenido, de forma jocosa, le refutó: “No, no entre, brother, espérate, llama a la Policía, no pa’”, y el mandatario agregó: “No, porque usted tiene un botón que puede fichar. Claro, te puede resultar que la Policía no llegue. Te puede resultar que la Policía permitió que ese señor entrara a la casa”.

Las redes sociales están revolucionadas luego de este inesperado encuentro que llamó la atención de los jóvenes por la forma en la que se abordaron estos temas y las respuestas del presidente.