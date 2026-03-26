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Westcol le discute a Petro que la gente debería poder matar a un ladrón que entre a robar a la casa

El creador de contenido, de forma jocosa, le refutó al presidente por la forma en que contestó.

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Redacción Confidenciales
26 de marzo de 2026, 11:38 p. m.
Encuentro entre Gustavo Petro y Westcol.
Encuentro entre Gustavo Petro y Westcol. Foto: YouTube - @GustavoPetroOficial

Luis Fernando Villa Álvarez, mejor conocido como Westcol, quien es un reconocido streamer y empresario, hizo una transmisión en vivo con el presidente Gustavo Petro.

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Desde la Casa de Nariño, el jefe de Estado y el influencer se encontraron este jueves, 26 de marzo, donde se trataron varios temas; uno de ellos llamó la atención de los cientos de internautas.

Westcol le preguntó a Petro: “¿Qué pasa si se me meten a la casa y yo estoy con mi mujer?”, a lo que el presidente le respondió: “Lo que debería ocurrir en ese momento es que tuvieras la oportunidad de llamar a la Policía”.

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El creador de contenido, de forma jocosa, le refutó: “No, no entre, brother, espérate, llama a la Policía, no pa’”, y el mandatario agregó: “No, porque usted tiene un botón que puede fichar. Claro, te puede resultar que la Policía no llegue. Te puede resultar que la Policía permitió que ese señor entrara a la casa”.

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