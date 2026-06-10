“Diosdado Cabello es un alacrán; pensar que se va a volver mariposa no es realista”

En una entrevista con Infobae, el expresidente Iván Duque hizo una particular analogía sobre el caso venezolano y la situación que vive el vecino de país para hacer una transición hacia la democracia.

El exmandatario habló del papel que cumplen personajes del chavismo de línea dura como Diosdado Cabello así: “Eso me acuerda mucho de la parábola del sapo y el alacrán. El alacrán tiene un instinto que es el de picar. Nunca deja de ser alacrán. Y Diosdado Cabello es un alacrán. Entonces, pensar que el alacrán se va a volver mariposa, eso no es realista. Y yo creo que eso lo sabe la resistencia democrática, pero eso también lo saben los Estados Unidos, así como lo sabemos todos los que hemos tenido que lidiar con esa personalidad tan criminal y perturbadora”.

Sobre una eventual presidencia de María Corina dijo: “Espero que sí. La veo con ese talante y creo que se lo ha merecido. Yo creo que pocas personas han mostrado un liderazgo tan firme, tan decidido, tan valiente y tan desprendido como el que ha tenido ella con Venezuela”.