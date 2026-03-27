Policía de Bogotá desmiente que un uniformado hubiera sido atropellado durante control de caravana de motociclistas que seguía a Westcol

El encuentro entre Westcol y el presidente Gustavo Petro, que se realizó el jueves 26 de marzo de 2026 en la Casa de Nariño, sigue generando debate. La conversación fue transmitida ante miles de espectadores y se desarrolló en medio de una fuerte expectativa pública, luego de que días antes se anunciara el encuentro.

El encuentro tuvo una duración de una hora y 35 minutos y ya cuenta con más de 220.000 visualizaciones en menos de 11 horas en el canal de YouTube del streamer. Además de la conversación entre Westcol y Petro, otro escenario que ha llamado la atención es la caravana que acompañó el desplazamiento del creador de contenido y a su equipo.

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En redes sociales comenzaron a circular versiones según las cuales, durante el operativo logístico y de movilidad vinculado a ese recorrido, un policía habría sido atropellado.

La información se expandió con rapidez, alimentada por videos, comentarios y especulaciones de usuarios que intentaban reconstruir lo ocurrido a partir de fragmentos difundidos en internet.

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De acuerdo con el video difundido, un uniformado de la Policía habría sido atropellado por un vehículo que hacía parte de la caravana que seguía al streamer camino a la Casa de Nariño.

Horas después de que el video se hiciera viral, la cuenta Colombia Oscura reveló que “ciudadanos que grabaron el video viral donde un uniformado de la Policía fue atropellado en Bogotá, aseguran estar recibiendo intimidaciones y amenazas de peligrosos líderes de clubes de motociclistas que estarían vinculados a actividades ilícitas en la capital del país”.

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La Policía Metropolitana le confirmó a SEMANA este viernes 27 de marzo de 2026 que el video difundido en redes sociales no se corresponde en ninguna medida con el streamer Westcol ni con los vehículos que lo acompañaron hasta la Casa de Nariño para su encuentro con el presidente Gustavo Petro.

La entidad también confirmó que el video que circula en redes es de octubre de 2025 y se dio en el marco de la realización de unos piques ilegales.