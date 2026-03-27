Le preguntaron a Petro qué haría si estuviera en una isla abandonada con Uribe y así respondió a Westcol

Luis Fernando Villa Álvarez, más conocido como Westcol, es un joven colombiano empresario, streamer y creador de contenido que cuenta con millones de seguidores en sus redes sociales, a quienes sorprendió con una entrevista que le hizo al presidente Gustavo Petro en la Casa de Nariño, en Bogotá.

En la entrevista compartida este jueves 26 de marzo, Westcol y el jefe de Estado abordaron varios temas y, entre esos, uno que llamó la atención. El streamer le consultó al presidente Petro si, en un caso hipotético, estuviera en una isla abandonada con el expresidente Álvaro Uribe, trabajaría con este, teniendo en cuenta las marcadas diferencias que ambos han tenido a lo largo de los años.

Él es Westcol, el ‘streamer’ más reconocido de Colombia que se reunió con Gustavo Petro en entrevista

“Usted trabajaría en equipo… un ejemplo: usted está en una isla abandonada con Álvaro Uribe y tienen que construir un barco para salir de ahí. ¿Usted trabajaría con él?“, le preguntó Westcol al presidente Petro.

Después, el presidente de Colombia dijo que no tendría problemas en colaborar con el expresidente Uribe en esa isla desierta que mencionó como ejemplo.

“Pues claro. Si ya se lo dije, él vino por aquí y yo le dije: ‘Hermano, usted no tenga miedo conmigo porque yo no lo voy a perseguir’“, indicó el presidente Petro.

Petro y Westcol mientras recorrían la Casa de Nariño. Foto: Pantallazo de Kick @Westcol

Después, Westcol volvió a contrapreguntar al jefe de Estado. Le consultó si él creía que el expresidente Uribe estaría dispuesto a trabajar con él.

“Pues si estamos en una isla solos, le va a tocar porque qué más va a hacer (risas)”, manifestó.

Siguiendo la idea anterior, Westcol le comentó al presidente Petro que, aunque estaría dispuesto a colaborar con el exmandatario Uribe en el poco probable caso de que quedaran solos en una isla desierta, se preguntaba por qué no podían hacer lo mismo por el país.

Westcol le reclamó al presidente Gustavo Petro por detalle incómodo antes de iniciar su transmisión: “Me dejó esperando”

Frente a esto, el presidente de Colombia le dijo al streamer: “Hay concepciones diferentes; aquí no se pueden tener condiciones, ingenuidades”.