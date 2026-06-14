Abelardo de la Espriella denuncia supuestas intimidaciones del gobernador de Nariño: “No sea bandido”

Abelardo de la Espriella, candidato presidencial del movimiento Defensores de la Patria, hizo graves acusaciones en contra del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, integrante del Pacto Histórico.

Las denuncias llegaron desde Buga, en el Valle del Cauca, donde De la Espriella cerró su campaña. En un fragmento de esa intervención, escuchada por miles de personas, alarmó por las presiones que se darían antes de la contienda.

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Aunque él se centró en las acciones delincuenciales de los grupos armados ilegales en el suroccidente y Pacífico colombiano, también puso la lupa sobre el mandatario de los nariñenses.

“(...) A ello se suma, imagínense ustedes, la denuncia sobre la intimidación y actuación política del gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, del Pacto Histórico. No sea bandido, gobernador, no presione a la gente, deje de presionar a los alcaldes del departamento y a los ciudadanos”, dijo el candidato.

El mandatario regional, hasta ahora, no se pronuncia.

Abelardo de la Espriella denunció que el gobernador de Nariño, Luis Alfonso Escobar, del Pacto Histórico, estaría intimidando a alcaldes y ciudadanos a pocos días de la segunda vuelta presidencial. https://t.co/if1kX8q65f pic.twitter.com/02pFCb0hEX — Revista Semana (@RevistaSemana) June 14, 2026

Abelardo de la Espriella también manifestó inquietud por las decisiones que han tomado los grupos armados de cara a la segunda vuelta presidencial, donde se medirá con Iván Cepeda, el aspirante de la izquierda.

Él señaló a las disidencias de las Farc, a la Segunda Marquetalia, a los Comuneros del Sur, al ELN y al Clan del Golfo de presionar a la población civil para que no lo respalden en las urnas.

Abelardo de la Espriella hace grave denuncia: grupos armados aplicarían castigos colectivos si aparecen votos a su favor

Entre tantas cosas, describió que los ilegales habrían desplazado a 60 personas que votaron por su proyecto político en la primera vuelta presidencial. También que los criminales estarían dispuestos a imponer castigos colectivos en sectores donde Abelardo de la Espriella sume votos en la segunda vuelta.

Otro de los señalamientos, específicamente en contra de las disidencias de las Farc, es que a los campesinos se les habría pedido hacer fotos de los tarjetones, donde se evidencie el voto por Iván Cepeda, como supuesto salvoconducto que sería revisado en los puestos de control ilegales que tienen instalados en el suroccidente del país.