Tras las últimas encuestas, Abelardo de la Espriella tiene el 90% de probabilidades de ser el presidente, según Polymarket

El próximo domingo, 21 de junio, los colombianos saldrán de nuevo a las urnas para elegir al nuevo Presidente de Colombia, entre los candidatos del movimiento Defensores de la Patria, Abelardo de la Espriella, y del Pacto Histórico, Iván Cepeda, quienes se impusieron en la primera vuelta.

¿Abelardo de la Espriella, presidente? El Tigre derrotaría a Iván Cepeda en la segunda vuelta, según la más reciente encuesta de AtlasIntel

A falta de 8 días para que Colombia decida quién será su próximo mandatario, De la Espriella sigue tomando fuerza para instalarse, por los próximos cuatro años, en la Casa de Nariño, en reemplazo del hoy jefe de Estado, Gustavo Petro, quien terminará su mandato el próximo 7 de agosto.

Uno de los más recientes escenarios de cara a la jornada del próximo domingo lo entregó la plataforma de apuesta Polymarket, de las más importantes y destacadas en su campo, que da con la mayor probabilidad de ganar las elecciones al aspirante del movimiento Defensores de la Patria.

De acuerdo con los más recientes datos, el candidato De la Espriella tiene una probabilidad de 90 % de ganar la segunda vuelta de las elecciones presidenciales del próximo domingo, mientras que su rival, Iván Cepeda, apenas marca el 11 % de posibilidad de quedarse con el triunfo.

El más reciente panorama presentado por Polymarket sobre las elecciones en Colombia. Foto: Captura de pantalla

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