Si las elecciones presidenciales fueran hoy, el nuevo presidente de Colombia sería Abelardo de la Espriella, según la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. A pocos días para que los colombianos voten en la segunda vuelta, De la Espriella, con el 52,4 por ciento de la intención de voto (votos válidos), le saca 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,4 por ciento), de acuerdo con los datos.

Abelardo de la Espriella (52,6 %) le saca casi 8 puntos de ventaja a Iván Cepeda (44,8 %), a 11 días de la segunda vuelta presidencial, según nueva encuesta de AtlasIntel

Los resultados se conocen en momentos en que el país vive una campaña turbulenta, polarizada, llena de noticias falsas, sacudida por decisiones judiciales, sin debates y atravesada por denuncias de compra de votos y acusaciones entre los dos candidatos que buscan llegar a la Casa de Nariño.

Resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Foto: JUAN CARLOS SIERRA-SEMANA/ Anadolu via Getty Images

Uno de los hechos más relevantes ha sido el papel protagónico del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, quien ha apoyado de forma decidida a De la Espriella. “Si Abelardo gana, gracias a su competencia y amor por su país, contará con el apoyo y la fuerza total de Estados Unidos”, dijo Trump el pasado miércoles, en un segundo mensaje a favor de dicho aspirante.

La encuesta de AtlasIntel, la última que se puede divulgar antes de las elecciones según la ley electoral, fue realizada entre el 9 y el 11 de junio. En total se entrevistaron 2.992 personas de forma presencial en todas las regiones del país, conforme a la legislación vigente. El margen de error es del 2 por ciento y el nivel de confianza es del 95 por ciento.

Resultados de la más reciente encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Los datos reflejan el comportamiento de los electores en las regiones de Colombia. Por ejemplo, De la Espriella, con el 64,9 por ciento de intención de voto, deja atrás a Cepeda (26,5 por ciento) en la Región Central, que incluye a Antioquia y el Eje Cafetero.

El liderazgo del abogado penalista también es absoluto en la Amazonía y la Orinoquía (59 por ciento) en comparación con Cepeda (36,6 por ciento). El resto del territorio se lo disputan ambos candidatos y, en algunas zonas, el Tigre le ha venido recortando distancia al candidato del Pacto Histórico. En Bogotá, Cepeda tiene el 49,7 por ciento y De la Espriella llega a 42,9 por ciento. En el Pacífico, a pesar de la influencia del petrismo, Cepeda registra 55,5 por ciento y De la Espriella está en el 40,1 por ciento. En la Costa Caribe, la distancia entre los dos es pequeña: Cepeda tiene 51,4 por ciento y De la Espriella registra 46,3 por ciento.

Resultados de la encuesta de AtlasIntel para SEMANA. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Según la encuesta, el candidato que genera mayor rechazo como posible presidente es Iván Cepeda, con el 50,7 por ciento, mientras que De la Espriella llega al 43,2 por ciento. Un 6,1 por ciento los rechaza por igual.

Abelardo de la Espriella genera menos rechazo que Iván Cepeda, según encuesta de AtlasIntel

Asimismo, de acuerdo con los datos, De la Espriella lidera el voto femenino (47,5 por ciento) y el masculino (54,4 por ciento). Por su parte, por edades, Cepeda encabeza la intención de voto entre los jóvenes de 18 a 24 años (68,2 por ciento), y De la Espriella le toma ventaja entre las personas de 35 años en adelante.

Encuesta AtlasIntel para SEMANA. Foto: AtlasIntel para SEMANA

Días agitados

En las últimas horas, las decisiones judiciales han sido protagonistas en la contienda electoral. Inicialmente, un magistrado del Tribunal Superior de Bogotá le prohibió a De la Espriella usar las frases “firmes por la patria”, “defensores de la patria” y la bandera de Colombia, elementos centrales en la comunicación política de dicha campaña.

Luego de la polémica nacional, dos decisiones de magistrados de la Corte Suprema de Justicia echaron para atrás esa controvertida prohibición. De forma paralela, Cepeda, quien había pedido inicialmente que le restringieran a De la Espriella el uso de la camiseta de la selección Colombia, la terminó recibiendo en un acto político por parte de unos hinchas.

José Manuel Restrepo celebra revocatoria de tutela que impedía usar la camiseta de la Selección Colombia a la campaña de Abelardo de la Espriella

La pugnacidad entre los dos candidatos crece a medida que se acerca el momento definitivo. Esta semana, por ejemplo, Cepeda echó mano de algo que lo ha caracterizado en su vida pública y es judicializar la política. En ese sentido, denunció a De la Espriella ante la Fiscalía y la Corte Penal Internacional por concierto para delinquir, financiación del terrorismo y enriquecimiento ilícito. De la Espriella, quien ha prometido hacer pagar a los que habrían cometido delitos en este Gobierno, incluido Gustavo Petro, le respondió a su rival: “Se acabaron tus 20 años de falsos positivos judiciales para politiquear. Tus viejos trucos quedarán enterrados por la voluntad del pueblo en las urnas, ¡bandido!”.

Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo. Foto: AFP

La posible compra de votos ha sido otro de los grandes temas que ha copado la atención de la opinión pública. De la Espriella denunció con nombre propio a un grupo de políticos y le pidió a Estados Unidos vigilar de cerca cualquier intento de fraude. El subsecretario de Estado de Estados Unidos, Christopher Landau, advirtió: “Para salvaguardar la integridad de las próximas elecciones en Colombia, estamos monitoreando de cerca la situación en la costa caribeña y en otros lugares. Por lo tanto, quienes se sientan tentados a socavar o manipular el proceso democrático –ya sea mediante la compra de votos o de cualquier otra manera– quedan advertidos de que están poniendo en riesgo sus visas y las de sus familias. ¡Por algo me llaman el Quitavisas!”.

En medio de este debate, Agmeth Escaf, representante a la Cámara del Pacto Histórico, reaccionó contra De la Espriella y lo calificó de ser la “perra” de Estados Unidos, razón por la cual fue suspendido por la Procuraduría a causa de dichas declaraciones.

Abelardo de la Espriella y Agmeth Escaf. Foto: Semana

Luego de la primera vuelta, las noticias falsas han venido en aumento. Por eso, De la Espriella ha tenido que salir a desmentir un aluvión de falsedades propagadas en redes sociales por sus opositores, en las que lo acusan de querer reducir el salario mínimo, acabar con los subsidios de los adultos mayores, afectar económicamente a los soldados y policías, entre otras. Cepeda también anunció denuncias penales porque dijo que lo han difamado con videos de inteligencia artificial.

Trump, en campaña

La postura del presidente Donald Trump, que ha sido la de apoyar totalmente a “The Tiger”, como lo llama en sus redes sociales, ha sido noticia dentro y fuera de Colombia. Esta semana, el mandatario le envió un segundo mensaje de apoyo contundente. “Debido a sus extraordinarios logros en la vida y su apoyo político hacia mí, es un honor para mí brindar a Abelardo mi respaldo total e incondicional”, sostuvo Trump. El presidente Petro cuestionó de inmediato ese respaldo: “Le solicito no intervenir en la campaña que decide libremente el pueblo de Colombia y no usted”. Sin embargo, en Colombia, la oposición celebró el respaldo del presidente de Estados Unidos, teniendo en cuenta que uno de los grandes retos del nuevo Gobierno será recuperar la ayuda de ese país en la lucha contra el narcotráfico y el crimen organizado, además de impulsar el comercio. Con Petro, la relación entre los dos países se deterioró y ha vivido momentos críticos.

Donald Trump y Abelardo de la Espriella. Foto: Foto 1: Getty Images / Foto 2: Semana

A propósito de ese país, De la Espriella nació en Colombia, pero también tiene nacionalidad italiana y estadounidense. Justamente, tener pasaporte de Estados Unidos suscitó polémica. Aunque ciertos juristas aseguraron que el juramento frente a ese país podría generarle algún impedimento a De la Espriella en caso de ganar las elecciones, otros conceptos, como el del respetado profesor y constitucionalista Mauricio J. Gaona, señalaron lo contrario: “No existe inhabilidad que impida a un colombiano por nacimiento ejercer la presidencia por tener otra nacionalidad. La ley y la Suprema Corte (Estados Unidos) reconocen tal eventualidad. La presidencia se decide con el voto, no con interpretaciones putativas. La Constitución está escrita”.

En todo caso, lo cierto es que el constante choque entre los dos candidatos ha impedido escuchar en detalle cada una de sus propuestas. Cepeda presentó un plan de gobierno final, en el que excluyó la constituyente, pero dejó varios interrogantes en torno a los riesgos que enfrentaría la democracia con sus propuestas y modificaciones en materia de justicia, que incluyen la creación de una instancia paralela para luchar contra la corrupción, a imagen y semejanza de la que lideró el exministro Iván Velásquez en Guatemala. Cepeda ha propuesto que Velásquez encabece una instancia similar en Colombia. Por su parte, De la Espriella insistió en su propuesta para recuperar la seguridad, el sistema de salud y convertir a Colombia en una “patria milagro” que luche contra los corruptos y les mejore el bolsillo a los colombianos. A los militares y policías les pidió no acatar ninguna orden inconstitucional del Gobierno Petro y, por el contrario, prometió reintegrar a oficiales que sean despedidos por esta causa.

Gloria Arizabaleta, del Pacto Histórico y exesposa de Roy Barreras, suspende a Petro: “Para que se victimice y salga a hacer política por Iván Cepeda”

La campaña que está a punto de terminar ha sido tan sui géneris que, esta semana, los colombianos se sorprendieron con el polémico auto de Gloria Arizabaleta, representante a la Cámara del Pacto Histórico, que suspendía al presidente Petro por su participación en política. La decisión de Arizabaleta, de la Comisión de Acusación, duró apenas unas horas, ya que no tenía la competencia para hacerlo. Lo que parecía una jugada para que Petro pudiese hacer campaña en la plaza pública por Cepeda terminó en un enredo para la congresista. No solo fue suspendida por la Procuraduría, sino que Petro la acusó de “criminal” y dijo que su decisión obedecía a una “extorsión”. Hoy Arizabaleta quedó bajo la lupa de la Corte Suprema de Justicia.

Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial Aida Quilcué. Foto: AFP

En el campo político, Álvaro Uribe y el Centro Democrático le hacen campaña a De la Espriella, sin que el candidato y el expresidente se hayan reunido hasta ahora. Ni siquiera ha habido una llamada entre los dos, pero las relaciones son cordiales luego de los agitados días antes de la primera vuelta. Cepeda, por su parte, sigue tratando de conquistar al centro y de aglutinar a toda la izquierda. En estos días finales, antes de la votación del próximo 21 de junio, ha habido adhesiones. La más reciente de Cepeda fue la del Movimiento Alternativo Indígena y Social (Mais). El candidato del petrismo fue abucheado este viernes en el aeropuerto de Palonegro, en Lebrija, Santander. Por los lados de De la Espriella, él se ha mantenido en su decisión de no recibir el apoyo de los partidos y, por el contrario, ha contado con el respaldo de figuras queridas por los colombianos, como la actriz Amparo Grisales, y deportistas, como Nairo Quintana, Miguel Ángel Borja y el Happy Lora.

Nairo Quintana anunció su apoyo a Abelardo De la Espriella y María Fernanda Cabal lanzó duro dardo a Iván Cepeda

Otro detalle particular es que todo apunta a que no habrá debate de cara a la segunda vuelta entre los dos candidatos. Si bien Cepeda terminó reconociendo los resultados de la primera vuelta, que era una exigencia de De la Espriella, ahora la talanquera es porque el Tigre pidió que el debate sea entre los candidatos y también sus fórmulas vicepresidenciales. La campaña de Cepeda se ha negado a que Aida Quilcué participe. Por el contrario, José Manuel Restrepo, el vice de De la Espriella, cobra cada vez más protagonismo, se ha convertido en un rockstar y en cada intervención el candidato ha dicho que él será el Marco Rubio de su Gobierno. Restrepo recorre el país y se reúne con jóvenes, mujeres e incluso este viernes invitó a la consagración del país al Sagrado Corazón de Jesús, en la basílica del Voto Nacional.

Abelardo de la Espriella y Faustino Asprilla. Foto: Jorge Orozco / Redes sociales

La fiebre del Mundial también ha permeado la campaña. De la Espriella y sus seguidores se apropiaron de la camiseta de la selección Colombia, lo que ha desatado furor. El candidato ha estado acompañado de glorias del fútbol colombiano, como el Pibe Valderrama y el Tino Asprilla, en comerciales en los que se le ve anotando goles contra la corrupción y la inseguridad, entre otros males que aquejan al país. Cepeda también se ha montado al tren futbolero y hasta propuso que Colombia sea sede de un mundial.

A partir de hoy comienza la cuenta regresiva para la segunda vuelta y restan ocho días. Según la encuesta de AtlasIntel, De la Espriella se impondrá frente a Cepeda, pero la decisión la tomarán los colombianos en las urnas. Cada día, de aquí al domingo, será definitivo. El país está a punto de conocer el nombre de su nuevo presidente.

Esta es la respectiva Ficha Técnica.