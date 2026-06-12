Nairo Quintana anunció su apoyo a Abelardo De la Espriella y María Fernanda Cabal lanzó duro dardo a Iván Cepeda

Nairo Quintana, uno de los ciclistas colombianos que ha llenado de gloria el país, anunció en las últimas horas su apoyo al candidato presidencial Abelardo de la Espriella, de cara a la segunda vuelta de la elecciones del próximo 21 de junio.

En un video que se viralizó en las redes sociales, De la Espriella apareció saludando a Quintana a través de una videollamada. En medio de la comunicación, el ciclista le hizo saber al candidato que está “firme por la patria”.

El ‘firme’ saludo de Nairo Quintana a Abelardo de la Espriella: le lanzó pregunta y le dijo “presidente”

Tras lo anterior, quien se pronunció al respecto fue la senadora María Fernanda Cabal, quien lanzó un duro dardo al candidato del petrismo Iván Cepeda.

“¡Qué diferencia! Mientras Iván Cepeda habla con terroristas como Iván Márquez de las FARC, El Tigre @ABDELAESPRIELLA habla con una gloria del ciclismo como Nairo Quintana. La diferencia es total. Por eso estamos “Firmes por la Patria”“, dijo puntualmente Cabal a través de su cuenta en X, esta mañana de viernes 12 de junio.