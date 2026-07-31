Fuentes del Gobierno del presidente Gustavo Petro le confirmaron a SEMANA que han sostenido varias reuniones con el candidato a la Contraloría general Andrés Castro, para hablar de la elección que adelantará el Congreso en pleno el próximo 12 de agosto.

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Dichas reuniones se han hecho con ministros, directores de entidades e integrantes del Pacto Histórico, quienes han escuchado a Castro con detenimiento para determinar el posible respaldo.

Aunque es natural que todos los aspirantes a la Contraloría general se reúnan con las bancadas y diferentes sectores, llama la atención que Andrés Castro ha sido el único candidato que se ha reunido con el Gobierno Petro y a pocos días de que termine el mandato.

Y es llamativo porque la elección se hará después del 7 de agosto, es decir, cuando el presidente de Colombia será Abelardo De La Espriella. No obstante, eso tiene una explicación y es que el Pacto Histórico cuenta con 61 congresistas, una cifra importante para ganar o enredar una elección.

Un integrante del gabinete Petro le confirmó a SEMANA que el Ejecutivo “ve con buenos ojos” la aspiración de Castro al considerar que se identifica con los “ideales del progresismo”.

Instalación congreso 2026. Bancada de oposición del Pacto Histórico. Foto: GUILLERMO TORRES REINA-SEMANA

Aunque el Pacto Histórico no ha hecho anuncio oficial, Petro ha dejado claro que deberán obedecer sus órdenes en el Congreso de la República. En ese orden de ideas, si el mandatario les da la orden de votar por Andrés Castro, tendrán que actuar con disciplina de bancada.

Entre tanto, el ministro designado del gobierno de Abelardo De La Espriella, Rodrigo Lara, aclaró en El Debate de SEMANA que se respetará la autonomía y soberanía del Congreso de la República en medio de dicho proceso para la elección del nuevo contralor general.

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No obstante, Lara pidió a los partidos políticos no hacer alianzas con el Pacto Histórico, el partido del petrismo, para llegar a acuerdos en medio de ese proceso de elección.

“Al Gobierno no le interesa tener un contralor de bolsillo, es decir, ser jefe del contralor. El contralor tiene que controlar y auditar. Lo que sí quiere el Gobierno y se lo pide al Congreso es: Uno, que sea un contralor anticorrupción, no procorrupción. Segundo, nosotros hemos visto los terribles escándalos de corrupción de este Gobierno, en particular ahora que están entregando el poder. Ejecución de billones de pesos de manera corrupta, escándalos como los de las señoras Guerrero, la otra señora de la Aerocivil, lo que denunció Angie Rodríguez [gerente del Fondo de Adaptación]. Es grotesca la corrupción”, dijo Lara en El Debate.

El presidente del Congreso, Honorio Henríquez, confirmó que la elección se hará el próximo miércoles 12 de agosto.